Корректировал вражеские обстрелы по Харькову и области: российский информатор получил 12 лет заключения. Фото

Информатор российских оккупантов, корректировавший вражеские ракетно-артиллерийские удары по местам массового скопления людей в Харькове, получил приговор суда. Злоумышленник получил 12 лет тюремного заключения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Службы безопасности Украины. Прокуроры в суде доказали, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину антиукраински настроенный мужчина через телеграмм-бот связался с представителями российской военной разведки и стал с ними сотрудничать, помогая врагу.

Отмечается, что именно по его "наведению" в прошлом году оккупанты обстреляли местный рынок "Барабашово", который является крупнейшим торговым заведением Украины.

Кроме того, он собирал разведданные о местоположениях Сил обороны на территории областного центра. Больше всего его интересовали локации укрепрайонов и маршруты движения подразделений украинских войск в направлении восточного фронта.

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Злоумышленник был задержан в августе 2022 года во время проведения контрдиверсионных мероприятий в Харькове.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). Российский информатор получил 12 лет тюрьмы.

В судебном заседании мужчину свою вину не признал. В настоящее время длится срок на апелляционное обжалование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники СБУ разоблачили и задержали агента ФСБ РФ. Злоумышленник хотел поступить в школу "Армии дронов", чтобы в дальнейшем шпионить за украинскими военными.

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