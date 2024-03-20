Косово впервые передаст Украине военную помощь: анонсировано сразу два пакета

Косово передаст Украине два пакета военной помощи. В первый войдут грузовики, тактические и бронированные автомобили, во второй – минометные снаряды.

Об этом сообщил министр обороны частично признанного Косово Эюп Мачедонси, который принимал участие в 20-м заседании Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"). О помощи Киеву политик заявил на своей Twitter-странице.

"Косово будет продолжать поддерживать Украину в ее героической войне против российской агрессии", – подчеркнул Мачедонси.

На встрече в формате "Рамштайн" 19 марта он объявил о втором пакете военной помощи для Украины, состоящем из минометных снарядов.

"Первая партия грузовиков, тактической и бронированной техники будет доставлена на следующей неделе (25-31 марта. – Ред.)", – написал министр.

Напомним: Косово присоединилось к коалиции "Рамштайн" со второго заседания (23 мая 2022 года).

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский назвал новую встречу Контактной группы по обороне Украины продуктивной. Она принесла результаты. После 20-го "Рамштайна", который состоялся в Германии 19 марта, наша страна получит "новые оборонные пакеты, в том числе дефицитную артиллерию", сообщил гарант.

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