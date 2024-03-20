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Косово впервые передаст Украине военную помощь: анонсировано сразу два пакета

Дарья Дурова
War
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Косово поддерживает Украину

Косово передаст Украине два пакета военной помощи. В первый войдут грузовики, тактические и бронированные автомобили, во второй – минометные снаряды.

Об этом сообщил министр обороны частично признанного Косово Эюп Мачедонси, который принимал участие в 20-м заседании Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн"). О помощи Киеву политик заявил на своей Twitter-странице.

"Косово будет продолжать поддерживать Украину в ее героической войне против российской агрессии", – подчеркнул Мачедонси.

Эюп Мачедонси на 20-м заседании Контактной группы по обороне Украины

На встрече в формате "Рамштайн" 19 марта он объявил о втором пакете военной помощи для Украины, состоящем из минометных снарядов.

"Первая партия грузовиков, тактической и бронированной техники будет доставлена на следующей неделе (25-31 марта. – Ред.)", – написал министр.

Напомним: Косово присоединилось к коалиции "Рамштайн" со второго заседания (23 мая 2022 года).

Переговоры в формате Рамштайн 19 марта 2024 года
Косово передаст военную помощь
Заседание Рамштайн

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский назвал новую встречу Контактной группы по обороне Украины продуктивной. Она принесла результаты. После 20-го "Рамштайна", который состоялся в Германии 19 марта, наша страна получит "новые оборонные пакеты, в том числе дефицитную артиллерию", сообщил гарант.

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