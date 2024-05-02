Коваленко: армия России завоевала "бронзу" в вопросах собственной ликвидации. Что показал апрель

В апреле 2024 года РОВ продолжили наступательную кампанию, которая потребовала от них задействования резервов. После оккупации Авдеевки, но возобновления помощи от США российское командование оказалось в патовой ситуации, которая могла поставить крест на их возможностях дальнейшего наступления. А потому, пока оружие не стало массово поступать в Украину, враг любой ценой пытался продвигаться и захватывать. И цена эта была велика.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Потери личного состава

В апреле 2024 года российские оккупационные войска потеряли 25 840 человек. Это не рекордный показатель, однако достаточно существенный, чтобы не позволить РОВ не только компенсировать потери, но и значительно наращивать людскую компоненту.

Напомню, что в октябре 2023 года потери оккупантов составили 22 920 человек, в ноябре – 28 550, в декабре – 29 970, в январе 2024 года – 26 220, в феврале – 28 450, а в марте – 28 200.

То есть уровень потерь личного состава у РОВ в апреле близок к потерям января 2024 года. Но это при том условии, что в прошедшем месяце можно отметить два эпицентра столкновений – это Часов Яр и Покровское направление (северо-запад Авдеевки), в то время как в январе пульсировала вся линия боестолкновений.

Потери танков

В апреле РОВ потеряли 321 танк. Это далеко не рекорд и даже не топ-показатель, но, с другой стороны, из этого тоже можно сделать ряд выводов. Например, касательно того, что данная компонента уничтожается ежемесячно примерно в том же количестве, в котором военно-промышленный комплекс РФ может восстанавливать/производить танки для отправки в зону боевых действий.

С другой стороны, восстановление осложняется растущим количеством основных боевых танков, ремонт которых требует больше времени, а потому и сокращается ежемесячная выдача в зону БД продукции. Это вынуждает РОВ все чаще использовать в штурмовых действиях танки далеко не четвертого поколения, а также технику, которая не выполняет функционал ОБТ.

Автозак вместо танка? Да, это было и будет еще больше.

Потери боевых бронированных машин

Потери ББМ в апреле составили 725 единиц. Это тоже не рекордный показатель, но достаточно высокий, чтобы сковывать процесс накопления боевых бронированных машин у оккупационных войск в допустимых пределах.

Отдельно стоит отметить, что на третий год войны российские оккупанты получили первый БМП-3 с динамической защитой на основе ЭДЗ 4С24, что повышает выживаемость данной машины в зоне боевых действий. Это обусловлено тем, что потери ББМ в Украине у РОВ высокие, в том числе и из-за слабой брони советских/российских боевых машин. Ранее оккупанты пытались уменьшить потери за счет применения комплектов дополнительной защиты: в частности, БМП-2 675-СБ3КДЗ, БМП-3 688М-СБ3КДЗ и БТР-82АТ, оснащенный аналогичными комплектами СБ3КДЗ. Но это не особо помогало.

Поможет ли ДЗ с ЭДЗ 4С24? Скорее нет, чем да, потому как массового, серийного производства данных комплектов – нет. Но попытки решить эту проблему у российских оккупационных войск все же есть.

Потери ствольной артиллерии

В апреле у РОВ был зафиксирован показатель потерь ствольной артиллерии – 929. Это не рекорд, но третий результат на третий год войны, так сказать – "бронза".

Иными словами, даже несмотря на крайне сложную ситуацию с боеприпасами и артсистемами у Сил бороны Украины, интенсивность и качество контрбатарейной борьбы не снижается с начала 2024 года.

Потери РСЗО

Показатель уничтоженных реактивных систем залпового огня за апрель у оккупантов составил – 30.

Такой довольно низкий показатель сохраняется с декабря 2023 года и обусловлен тем, что РСЗО из-за их небольшого количества в войсках в сравнении со ствольной артиллерией стараются держать на предельном отдалении от линии боестолкновения, что и осложняет уничтожение этой компоненты.

Потери ПВО

За апрель российские оккупанты потеряли 36 систем противовоздушной обороны. Это среднестатистический показатель потерь в данной компоненте и обусловлен стабильным и рутинным процессом охоты и ликвидации систем ПВО.

Стоит отдельно отметить крайне болезненную для РОВ потерю на аэродроме в Джанкое дивизиона ЗРС С-400 из состава 18-го ЗРП. Причем потерю не только пусковых установок, но и РЛС.

Потери автотранспорта

В апреле у оккупантов был зафиксирован второй за весь период войны результат по потерям в данной категории – 1 423. Напомню, что абсолютный рекорд – 1 546 единиц – был зафиксирован в марте.

Настолько высокий показатель уничтожения автомобильной техники обусловлен тем, что небронированный транспорт гражданского типа становится штатной комплектацией российских подразделений из-за острого, даже критического дефицита и нехватки бронеавтомобилей.

Нехватка танков, ББМ, бронеавтомобилей для регулярных, системных штурмов позиций Сил обороны Украины компенсируется транспортом вообще без брони. В связи с этим рост потерь данной компоненты просто феноменальный уже второй месяц подряд.

Потери спецтехники

По потерям спецтехники российские оккупационные войска в апреле также заняли третью позицию с показателем – 154.

Фактически с начала 2024 года потери спецтехники у РОВ сохраняют высокие показатели, с рекордом, установленным в марте, – 215 единиц.

Такие потери обусловлены необходимостью эвакуации поврежденной техники с линии боестолкновения для последующего ремонта, в результате чего спецтехника оказывается под ударом.

Выводы

В апреле обошлось без громких рекордов по потерям российской техники, но аннигиляция российских войск сохранила достаточно высокие показатели, в большинстве случаев выводящие ту или иную категорию в бронзовые призеры.

Очевидно, что, пока не произойдет насыщения линии фронта поступающей помощью от США и Европы, говорить о росте и интенсивности уничтожения противника не приходится, но этот процесс уже начнет себя проявлять ко второй половине – концу мая. Таким образом, именно этот период мая может стать показательным по количеству уничтожаемой российской техники и живой силы.

И российское командование, понимая это, не будет снижать интенсивность наступления – пытаясь, пока не произойдет кардинальных изменений по укреплению фронта, захватить как можно больше территорий.

Вчера, 1 мая, исполнилось сто лет весьма значимому российскому писателю- фронтовику Виктору Астафьеву. И именно его строками в письмах от декабря 1987 года я бы хотел сегодня завершить этот аналитический материал.

"Советская военщина – самая оголтелая, самая трусливая, самая подлая, самая тупая из всех, какие были до нее на свете. Это она "победила" 1:10! Это она бросала наш народ, как солому, в огонь – и России не стало, нет и русского народа. То, что было Россией, именуется ныне Нечерноземьем, и все это заросло бурьяном, а остатки нашего народа убежали в город и превратились в шпану, из деревни ушедшую и в город не пришедшую.

Сколько потеряли народа в войну-то? Знаете ведь и помните. Страшно называть истинную цифру, правда? Если назвать, то вместо парадного картуза надо надевать схиму, становиться в День Победы на колени посреди России и просить у своего народа прощение за бездарно "выигранную" войну, в которой врага завалили трупами, утопили в русской крови. Не случайно ведь в Подольске, в архиве, один из главных пунктов "правил" гласит: "Не выписывать компрометирующих сведений о командирах Красной армии".

2024 год. Для российского мяса ничего не изменилось.