Коваленко: к угрозам Украине со стороны Беларуси "добавили" еще и китайскую армию. Что с этим не так

Начиная с июня со стороны Беларуси активизировалась ретрансляция уже хорошо нам знакомых, но по-прежнему настораживающих многих украинцев воинственных реляций. Помимо бряцанья оружием и демонстрации ядерной дубинки в республике еще и начались совместные с Китаем учения "Атакующий сокол". От этой новости многие запаниковали: мол, "бацька серьезно готовится к войне!" Но так ли это?

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Чтобы разобраться в том, что из себя представляют чаще всего упоминаемые угрозы со стороны Беларуси, разделим их на несколько типов: ядерное оружие, беларуская армия и совместное вторжение с поддержкой третьей стороны - Китая или России (с учетом последних тенденций). И начнем с наиболее будоражащей всех темы.

Ядерное оружие

В начале июня замкомандующего ВВС и войсками ПВО Беларуси, начальник авиации Леонид Давидович сделал громкое заявление, что беларуские военные "достаточно давно" прошли полный цикл подготовки по применению нестратегического ядерного оружия (то есть, тактического уровня). А для его использования якобы готовы самолеты, экипажи и инженерно-технический персонал.

Прозвучало грозно и готовы-то они может и готовы, так как проходить подготовку беларусским войсками никто не мешал, но вот есть ли само тактическое ядерное оружие у Беларуси?

Дело в том, что за время распространения истории с ТЯО в РБ не было зафиксировано строительства и сдачи в эксплуатации ни одного специализированного объекта для хранения и обслуживания спецзарядов.

Кто-то скажет: ну как же так, показали же на параде в Минске ОТРК "Искандер" с отметкой размещения ядерного оружия. Но и тут разочарую адептов ядерного апокалипсиса – наклейку о размещении ядерного боезаряда на транспортном средстве можно налепить даже на трактор "Минск", но от этого он не станет носителем средства поражения с ТЯО.

Кроме того на парадах ни в одной стране мира никогда не демонстрировались носители с ядерным боезарядом. Обычно это были либо пустые пусковые установки, либо ракеты с боевой частью не ядерного типа, а в большинстве случаев и вовсе пустые болванки. А потому, как бы кому не хотелось, но ядерного оружия на параде в Минске продемонстрировано не было, а только ОТРК "Искандер" с характерным знаком.

В истории с ядерным оружием интересен еще один момент. В середине июня пропагандистское беларуское телевидение показало кадры учений 116-й штурмовой авиационной базы ВВС, где на Су-25 размещают якобы ядерные бомбы. Но лукашенковское ТВ зачем-то решило их заблюрить. Вы скажете: логично, ведь это ТЯО, секретность и все такое. А я отвечу – а смысл?

Единственная ядерная бомба, которую может нести Су-25 – это РН-40, и о ней уже давно известно абсолютно все! Потому это вызвало небезосновательные сомнения – а ее ли показали на ТВ?

На кадрах видно, что установленная на Су-25 бомба имела хвостовое оперение по диагонали, в то время как установленная на пилонах РН-40 должна иметь вертикальное размещение хвостового оперения. Из этого можно сделать вывод, что на кадрах была скорее бомба ОФАБ-500, но никак не ядерное спецсредство. Именно из этих соображений и заблюрили.

Поэтому в истории с тактическим ядерным оружием у Беларуси можно ставить жирную точку. Без объекта хранения и обслуживания, без единой фиксации его перемещения и размещения в РБ, без изменений фона по карте Беларуси и прочих моментов, которые невозможно скрыть для современных средств ведения разведки, ни о каком ядерном оружии у Лукашенко можно на сегодняшний день даже не вспоминать.

Вторжение из Беларуси

Эта тема будоражит информационное пространство с 2022 года, когда российские оккупационные войска бежали с северного плацдарма, а в Беларуси начались бесконечные учения. С конца весны-начала лета 2022 года ни разу на территории РБ не было сформировано ударной группировки войск, которая могла представлять такую же угрозу Украине, как та, что в феврале 2022 вторглась с территории РБ и была разгромлена в течение месяца.

В настоящее время группировка российских войск в Беларуси не превышает двух тысяч личного состава. Это в основном операторы и технический персонал, обслуживающие средства ПВО, комплексы РЭБ, а также авиационную компоненту. То есть, это не штурмовые подразделения, а преимущественно тыловые.

Стоит упомянуть и о том, что на территории Беларуси по прежнему остаются около 400 наемников ЧВК "Вагнер", принимающих активное участие в подготовке беларуских военных. Но в любом случае российская группировка в РБ - это не предназначенное для наступательных общевойсковых операций скопление тел.

Что же до беларуской армии, то ее сухопутные войска представляют собой ресурс менее 15 тысяч личного состава. Он распределен по всей территории РБ без концентрации в отдельно взятой зоне, что могло бы намекать на формирование ударного кулака.

В приграничной зоне с Украиной беларуские войска сосредоточили силы и средства:

- 38-й ОДШБр в районе с. Ужово и г. Пинск, Брестская обл.;

- 5-й ОБр СпП – Иваново, Брестская обл. и Приболовичи, Гомельская обл.;

- 317-й ПДБ 103-й ОВДБр – с. Лельчицы, Брагин и Зябровка-2, Гомельская обл.;

- 336-я РеАБр (Зябровка);

- 51-й АБр - г. Гомель.

Общая численность группировки, растянувшейся, как мы можем видеть, вдоль всей границы – около двух тысяч личного состава. То есть это и близко не представляет собой концентрацию сил и средств с угрозой проведения общевойсковой операции наступательного характера.

То, что на протяжении прошлого месяца фиксировались перемещения подразделений ССО РБ, а лукашенковская военщина решила покрасоваться своими РСЗО "Полонез", ровным счетом на ситуацию критически не влияет.

Это не те подразделения и не то количество РСЗО, которые могло бы представлять угрозу вторжения и масштабных наступательных действий. Особенно сейчас, когда для Лукашенко в этом нет абсолютно никакого смысла.

Китайские друзья

Много шума наделали в нашем информационном пространстве новости о прибытии в Беларусь подразделения НОАК (Народно-освободительной армии Китая), которое принимает участие в совместных учениях "Атакующий сокол". Особо горячие паникеры даже стали пророчить некую великую ось зла, добравшуюся с дальневосточных границ континента к западным.

Но прибывшее в Беларусь китайское подразделение не представляет собой абсолютно никакой угрозы, а совместные учения КНР и РБ – регулярные.

Китайские военные постоянно приезжают в Беларусь для участия в совместных учениях, равно как и беларуские в КНР. Это связано с тем, что у Пекина с Минском давние и глубокие отношения как экономического характера, так и военно-технического. Например, вышеупомянутая РСЗО "Полонез" – это продукт беларуско-китайского ВПК. К слову, сама Беларусь является той страной, которая слила в свое время Китаю все имевшиеся у нее советские технологии военного (и не только) характера.

И китайские военные в РБ – это не столько про запугивание Запада или Украины, это больше про сигнал России, что "большой брат" в Пекине продолжает проявлять интерес к Беларуси и его все устраивает в этой далекой стране.

Для Лукашенко учения с китайцами – это возможность дать понять Кремлю, что излишнее давление на Минск по ряду животрепещущих вопросов может быть негативно воспринято в Пекине, от которого путинский режим стал критически зависим в последние годы.

Выводы

Очень правильно говорят, что врага нельзя недооценивать. Однако не менее правильно, что и переоценка возможностей врага порождает ненужных химер.

Так была порождена химера ядерного оружия у режима Лукашенко. Никак не вымрет химера нападения с территории Беларуси на Киев 2.0, безосновательно возникающая в информационном пространстве Украины. Ну, и химера угрозы Китая, родившаяся на событии, которое в пошлые годы попросту не замечали.

Сохраняем критическое мышление и трезвую оценку событий. Угроза от Беларуси будет исходить до тех пор, пока у власти в этой стране будет Лукашенко и пока РБ будет подконтрольна России. Но это угроза имеет разные уровни.

И по состоянию на сегодня, даже с учетом всех заявлений из Минска и бряцанья оружием по границам, угроза вторжения с территории РБ беларуcских войск, или российских, или беларусcко-российских, или вообще беларусcrо-китайско-российских – на минимальном уровне.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".