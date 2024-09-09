Коваленко: передача иранской баллистики России для ударов по Украине – почему именно Fath-360?

В последние дни западные СМИ со ссылкой на неких представителей властей и разведку заявляют о том, что Россия будто бы получила от Ирана партию баллистических ракет Fath-360 для применения по территории Украины. О поставках из Ирана мы слышим вот уже второй год, но ни одного верифицированного случая до сих пор не было зафиксировано. Тем не менее информацию не стоит оставлять без внимания.

Что поставляет Иран российским оккупантам

Иран начал поставки вооружений и средств поражения России летом 2022 года (и стал второй страной после Беларуси, которая это делает). На сегодняшний день верифицирована передача:

БПЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136;

Авиабомбы: Ghaem-5;

Шлемы: NIJ II;

Бронежилеты: Rouin-3;

ПТРК: Dehlaviyeh;

Выстрелы: 152-мм для Д-20, 130-мм для М-46, 122-мм для Д-30;

РСЗО: 122-мм снаряды.

Что примечательно, за два года военно-технического сотрудничества Ирана и России поставок баллистических ракет не фиксировалось. Но что если на этот раз действительно такая поставка имела место быть?

Fath-360

Ряд западных СМИ сейчас сообщают о том, что Россия получила в свое распоряжение Fath-360. Ранее мы уже с вами могли слышать об иранских баллистических ракетах Fateh-110, Zolfaghar, Dezful. Такое впечатление, что СМИ для привлечения читателя каждый квартал "отправляют" в Россию некую иранскую баллистику, просто перебирая называния. Но все же…

Видео дня

Fath-360 – не совсем баллистическая ракета. И далее я поясню, почему так считаю, но для начала о характеристиках:

дальность – 30-120 км (напрямую зависит от возможностей наведения);

боевая часть – 150 кг;

скорость – основная фаза полета 3 Маха, при заходе на цель 4 Маха;

наведение – спутниковое.

То есть эта ракета представляет собой средство поражения ближнего радиуса действия. Но что самое интересное, по характеристикам и даже размерам (длина 4 метра/диаметр 30 см) больше напоминает некий симбиоз между реактивными снарядами и зенитными управляемыми ракетами типа 5В55.

Иными словами, Fath-360 – это аналог ЗРК С-300, но изначально предназначенная для ударов по поверхности, а не перенастроенная на поверхность система ПВО.

Из этого можно сделать вывод, что если Россия и получит Fath-360, то будет применять эти ракеты как и С-300, то есть для террора ближней, приграничной зоны, в частности Сумской и Харьковской областей с ударами по областным центрам.

Какого-то критичного влияния на тыловую Украину или зону боевых действий эти ракеты не окажут, как в свое время не оказали тысячи С-300, которые были выпущены за время полномасштабного вторжения в Украину.

Выводы

Такой выбор средства поражения Россией может говорить как минимум о двух моментах.

Первый – у Ирана есть широкая номенклатура баллистических ракет с большей дальностью поражения и куда более мощной боевой частью, но России могла быть предоставлена модификация, представляющая собой урезанный в возможностях вариант С-300, предназначенный исключительно для террора, а не решения неких, даже тактического уровня, задач.

То есть России по какой-то причине в Тегеране пока что не дают зеленый свет на доступ к Fateh-110, Zolfaghar и Dezful? Ждут момента, когда она будет готова отдать за эти ракеты намного больше, чем они того стоят?

Второй – а что мешает России продолжать наносить удары по приграничной зоне Украины зенитными управляемыми ракетами от все тех же ЗРК С-300? Вместо этого Москва закупает у Тегерана упрощенный вариант таких средств поражения.

Из этого можно сделать очень, очень осторожный вывод, что с запасами ЗУР к С-300 у российских оккупантов на третий год полномасштабной войны ситуация осложнилась настолько, что приходится докупать, не рассчитывая на темпы собственного производства.

Но все же подчеркну, что окончательные выводы мы с вами сможем сделать только тогда, когда и вправду первая иранская баллистическая ракета будет верифицирована на территории Украины. До этого, как показала практика последних двух лет, это всего лишь теории.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".