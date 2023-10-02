Коваленко: поможет ли Северная Корея России избежать снарядного кризиса

Российское руководство последние месяцы только тем и занято, что ищет поставщиков снарядов для своей армии. Возникший снарядный голод не позволяет армии страны-агрессора не только наступать, но и вести полноценную оборону.

Поможет ли Северная Корея в этом вопросе России? Давайте разберемся.

Как возник снарядный голод

В марте, апреле и частично мае 2022 года российские оккупационные войска могли себе позволить совершить от 60 до 80 тысяч артиллерийских выстрелов в сутки, что создавало по ряду направлений их наступления эффект огневого вала. Российская армия, впитавшая в себя практически все качества советской, так же имела очень жесткую привязку к артиллерии, без поддержки которой не могла ни наступать, ни вести эффективную оборону.

И после того, как ежесуточный отстрел стал опускаться ниже 50 тысяч выстрелов, стал утрачиваться и наступательный потенциал российских оккупационных войск (РОВ). Поначалу это была не столько проблематика отсутствия снарядов, сколько логистики. Ведь уже ко второй половине 2022 года снаряды приходилось везти из отдаленных уголков России – например, из арсенала хранения в Гонготе Забайкальского края или из 1063-го центра материально-технического обеспечения, который находится в Уссурийске Приморского края РФ (Восточный военный округ).

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На тот момент снарядов со времен еще СССР хватало, но логистика вносила свои коррективы и для сокращения сроков доставки боеприпасов Россия стала масштабно эксплуатировать склады Беларуси. Так, в течение 2022 года со складов 1405, 1398, 1886 и из 25-го, 43-го, 46-го арсеналов хранения в РБ было вывезено более 130 тыс. тонн боеприпасов. Но беларуские склады не бесконечные и в какой-то момент даже марионеточный Лукашенко не смог поддерживать российскую артиллерию. И снарядный голод стал обретать все более отчетливые контуры.

В среднем показатель ежесуточного отстрела в сутки во второй половине 2023 года составляет 15 тыс. выстрелов в сутки. Очень редко, в пиковые моменты, он может достигнуть 20-25 тыс. выс./сут. либо и вовсе просесть до менее чем десяти тысяч.

И эти показатели, как мы понимаем, критически не удовлетворяют потребности российских оккупационных войск, приближаясь к кризисным.

К кому Россия обращалась за помощью

За полгода 2022-го Россия вывезла из Беларуси более 130 тыс. тонн боеприпасов. Много это или мало? Если считать по среднему весу 152-мм снаряда, то это 2,6 млн выстрелов. Если считать с учетом порохового заряда, то это 1,8 млн выстрелов. Но даже с учётом максимального значения 2,6 млн выстрелов при показателе в 80 тыс. выс./сут. – этот запас расходуется за месяц, а при показателе в 40 тыс. выс./сут. – за два месяца.

В течение 2022-2023 гг. российские делегации отправлялись в Таджикистан, Иран, Северную Корею с одной только целью – компенсировать возникающий дефицит и исключить кризис. Но в Таджикистане не пошли на сделку с Москвой, а Иран смог лишь частично, ситуативно решить вопрос с нехваткой боеприпасов у РОВ. В частности, поставками снарядов 152-мм и 122-мм для гаубиц Д-20 и Д-30, а также 125-мм танковыми осколочно-фугасными выстрелами ОФ-19.

Но Иран не наилучший поставщик снарядов из-за проблемной логистики – самолетом либо по морю. По морю очень даже неплохой вариант, но Тегеран избегает таких логистических маршрутов, отдавая предпочтение своим Ил-76ТД. А на самолете много снарядов не повозишь.

К тому же сам Иран не обладает настолько безграничными запасами БК, чтобы регулярно ими делиться с Россией, даже за очень щедрое вознаграждение. Но вот Северная Корея кажется России более перспективным поставщиком – и не зря.

Возможности Северной Кореи

КНДР и вправду выглядит перспективной площадкой по оказанию помощи России. В первую очередь благодаря широчайшей номенклатуре вооружений и калибров, идентичных российским, что обусловлено формированием корейской армии на советских/китайских стандартах.

В частности, Северная Корея получала от СССР и КНР линейку танков Т-62 и их модификаций, благодаря чему даже смогла освоить производство местной модификации "Чхонма-хо". На вооружении северокорейской армии около 2 тыс. танков Т-62 в разной модификации, в том числе со стволами 115-мм 2А20 и 125-мм 2А46 калибров.

Это, в свою очередь, говорит о наличии существенных запасов выстрелов 115-мм и 125-мм калибров.

Аналогично артиллерийские калибры для ствольной артиллерии 152-мм и 122-мм, а также реактивный калибр – 122-мм. Помимо этих калибров, у КНДР существенная компонента из минометов 120-мм и 82-мм.

То есть под соответствующее вооружение должен быть и БК в достаточном количестве. Но вот вопрос, в каком и как его доставлять.

У России на начало полномасштабного вторжения в Украину арсенал составлял, по самым разным оценкам, от 17 до 20 млн выстрелов. Это не только накопленный за счет внутреннего производства, до 1,5 млн выстрелов в год, но и доставшийся в наследство от СССР запас снарядов разных калибров.

Возникает вопрос: уровень арсеналов КНДР сопоставим с российским? Ответ прост: скорее нет, чем да.

Не так давно один очень "умный" российский "эксперт" распустил слух, что КНДР передаст России 10 млн снарядов. Цифра на самом деле пугающая, но абсолютно не реалистичная. Прежде всего потому, что даже если у КНДР и есть 20 млн выстрелов на складах, то она никогда не отдаст 50% своих боезапасов. Хотя бы по той причине, что параноик Ким Чен Ын не оставит свою армию без снарядов, на накопление которых должно будет уйти десятилетие и даже более.

Что в лучшем случае Россия может получить от КНДР? Миллион выстрелов? Два миллиона?

В зависимости от интенсивности ведения огня этот боекомплект может быть отстрелян как за 40 дней (50 тыс. выс./сут.), так и за 4 месяца (15 тыс. выс./сут.). Но есть два момента, которые критически повлияют даже на поставку максимального значения боеприпасов.

Логистика

КНДР и Россию связывает всего одна железнодорожная артерия – мост "Дружба". Пропускная способность этой одноколейной артерии – не более 5 млн тонн грузов в год, при этом она практически никогда не была загружена максимально. Это связано с деградацией северокорейской железной дороги и ее обслуживания. В частности, обслуживание локомотивов и составов носит ограниченный и непрофессиональный характер.

У Северной Кореи попросту нет возможности отправить в Россию эшелон из 50 или 30, или даже 20 грузовых вагонов. У них нет локомотивов, способных тянуть в их нынешнем изношенном состоянии такие составы, а также нет нужного количества грузовых вагонов!

Максимум, что можно было наблюдать за последние годы, это отправку составов в количестве 3 или 5 грузовых/пассажирских вагонов.

Но даже если предположить отправку состава из 10 вагонов, то это в среднем 500-600 тонн груза, или, исходя из параметров 152-мм выстрелов, – 8 тысяч. К тому же не забываем, что речь идет не о чистом весе, а об укладке снаряда и порохового заряда в ящиках, заполняющих собой объём. Таким образом, один такой состав позволит перевезти в Россию в среднем 4-5 тыс. выстрелов.

А далее логистика. Неделя или полторы недели к границе с Украиной.

Из этого и следует, что критического значения поставки даже 2 млн снарядов иметь не будут.

Стволы

Второй момент – это износ артиллерии. Об этом редко говорят, но износ стволов у российской артиллерии играет важную роль в ее деградации.

На сегодняшний день ВПК России не обладает возможностью серийного производства необходимой номенклатуры стволов, а потому в какой-то момент может наступить даже такой парадоксальный дисбаланс, когда у дивизиона РОВ будут снаряды, но не будет боеспособной артиллерии.

Итоги

Если Северная Корея пойдёт на поддержку России поставками боеприпасов, это не сможет в итоге решить проблему со снарядами у РОВ. Все решения носят ситуативный характер, но глобально не меняют положение вещей.

Самой России никогда не удастся вывести свое производство на уровень, который бы полностью обеспечивал ее потребности для наступления и обороны. А помощь от тех стран, от которых она ее может получить, не безгранична и не является решающей.

Конвульсии недоимперии продолжаются.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZREVATEL и группы "Информационное сопротивление".