Коваленко: Россия продолжила ракетный террор Украины и применила рекордное количество дронов. Анализ ударов за месяц

В августе 2024 года российские оккупанты ожидаемо нанесли массированный комбинированный удар, который стал одним из крупнейших за все время полномасштабной войны. Правда, этот показатель был достигнут за счет как полуторамесячного накопления ракет, так и применения рекордного количества Shahed-136.

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Подробнее о российском терроре за месяц – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В течение августа российские оккупанты сохранили практику как регулярных одиночных ударов по территории Украины, так и редких комбинированных. Предыдущий комбинированный удар был нанесен 8 июля и тогда основной целью стал Киев, а следующий состоялся почти полтора месяца спустя, 26 августа.

Для нанесения одиночных ударов (как и в предыдущие месяцы) преимущественно использовались ракеты Х-59/69, а также 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К".

Номенклатура и количество российских ракет:

– Х-59/69 – 18;

– 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23 – 61;

– Х-101/555/55 – 82;

– КРМБ "Калибр" – 28;

– Х-47М2 "Кинжал" – 6/1;

– Х-22 – 7/1;

– неизвестного типа – 26/1.

Также в течение августа фиксировались пуски Х-35, Х-38МЛ и Х-31П. Суммарно в прошлом месяце российские оккупационные войска применили 223 ракеты разного типа, что является одним из высших показателей за весь период полномасштабного вторжения в Украину.

Перехвачено было 126 ракет. Такой низкий показатель обусловлен тем, что большая часть ракет, которые враг запускал по областям Украины, было невозможно перехватить имеющимися в этих регионах средствами ПВО.

Речь идет о крайне активном применении врагом баллистических ракет в течение августа – более 60 единиц. Но следует отметить, что использование такого количества 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23 обусловлено не столько ростом их производства в России, сколько возобновившимися поставками из Северной Кореи.

Чаще всего ударам подвергались Николаевская, Харьковская, Одесская, Сумская и Днепропетровская области. Напомню, что эти регионы (и города) не прикрыты ЗРК Patriot и SAMP/T, что и позволяет РОВ практически безнаказанно бить по ним баллистическими средствами поражения.

Также отмечу, что озвученные в начале августа мысли о том, что ограниченное применение российскими оккупационными войсками в июле ракетной компоненты могло быть связано с плановым накоплением для более массированного комбинированного удара в августе на День Независимости, полностью подтвердились. При этом враг применил именно то, что производилось, что также подтверждает ограниченные возможности оккупантов в частоте нанесения массированных ударов.

Shahed-131/136

В августе 2024 года оккупанты применили 789 дронов-камикадзе Shahed-136, что является абсолютным рекордом. Хотя есть нюанс.

РОВ в последнее время стали вместе с Shahed-136 запускать дроны "Гербера", основная задача которых – отвлекать на себя средства противовоздушной обороны и истощать их, вынуждая расходовать боекомплект. "Гербера" – это более дешевая и упрощенная версия Shahed-136, и в ходе уничтожения воздушных целей силами ПВО их зачастую отдельно не классифицируют. Поэтому в рекордном значении применений Shahed-136 обязательно есть некоторое количество "Гербер".

Отдельно обращу внимание: с марта РОВ применяли ежемесячно в среднем 350-400 Shahed-131/136, что позволяло им постепенно осуществлять процесс накопления для подготовки массового террора на август, в частности на вторую половину месяца – под День Независимости Украины.

Каких-либо данных, говорящих о критическом наращивании производства Shahed-136 в Иране или в России, что позволило бы оккупационным войскам ежемесячно запускать по 700-800 дронов-камикадзе по территории нашей страны, на сегодняшний день нет.

Применение РОВ FPV-дронов

Российские оккупационные войска в августе сохранили достаточно высокий показатель применения FPV-дронов – в пределах 10 тысяч единиц. Это не рекордный показатель, но по-прежнему очень высокий.

Средний показатель применения врагом таких дронов за сутки сохранился в пределах 350. В течение месяца были пиковые дни применения, например 19 августа, – до 600 FPV-дронов, которые сменялись резкими спадами – до 250-300 единиц.

Насколько изменится ситуация после 1 сентября, когда Китай введет в действие ограничения на экспорт гражданских БПЛА, которые могут использоваться в военных целях или в террористической деятельности, скоро узнаем. Хотя РОВ вполне могли накопить FPV-дроны для нескольких месяцев более-менее стабильного применения.

ББ "Ланцет"

В вопросах применения барражирующих боеприпасов "Ланцет" у РОВ не отмечается серьезных изменений, и они сохранили средний показатель в сутки – 10 единиц.

Выводы

В августе российские оккупационные войска нанесли вполне ожидаемый массированный удар по Украине, который комплектовался из ракет, произведенных за полуторамесячный период, а также был усилен накопленным потенциалом дронов-камикадзе Shahed-131/136.

В целом прошлый месяц стал одновременно как самым активным по ударам, в первую очередь из-за фетиш-даты 24 августа, так и "лакмусовой бумажкой" ограниченности возможностей РОВ по регулярному нанесению этих ударов.

Сентябрь по активности как ракетной компоненты, так и Shahed-131/136 не должен стать более интенсивным либо равным августу. Не исключено, что сейчас командование РОВ в вопросах ракетных ударов и дроновых налетов будет больше ориентироваться на отопительный сезон.