Коваленко: Россия ударила по Украине северокорейскими баллистическими ракетами – что они из себя представляют

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что согласно данным разведки Россия приобрела баллистические ракеты у Северной Кореи и применила их в ходе обстрелов Украины 30 декабря 2023-го и 2 января 2024 г. В связи с этим давайте разберемся, какие баллистические ракеты есть на вооружении КНДР и насколько они опасны.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Прежде всего следует обратить внимание на то, что Россия ищет поставщика баллистических ракет с 2022 года. В виду крайне ограниченного производства собственных ракет данного функционала, в частности 9М723/9М728 ОТРК "Искандер", но высокой потребности в них, Москва все это время пыталась заполучить аналогичные средства поражения у Ирана.

В 2022 году появилась первая информация о том, что Россия заинтересована в иранских баллистических ракетах Fateh-110 и Zolfaghar, но, как показало время, Тегеран не спешил с передачей данного оружия, а Пхеньян его опередил.

Что касается северокорейских ракет, нужно отметить несколько важных моментов. Первый – это то, что практически все они созданы на основе советских, китайских и российских образцов, следовательно, по своим характеристикам с ними очень схожи. Второй момент – официальные характеристики северокорейских ракет это как сова, натянутая на глобус, так как насколько они соответствуют действительности, не знает никто. И третье – КНДР настолько закрытая страна и вся информация об ее разработках настолько засекречена, что даже названия их ракет это западная классификация, но не реальные обозначения ракет.

И, думаю, начать обзор следует с тех ракет, о которых российская пропаганда весьма активно заговорила аккурат после визита Сергея Шойгу в Пхеньян, а также под аккомпанемент приезда Ким Чен Ына в Россию. Именно тогда на российских профильных площадках и в СМИ появилась информация о готовности КНДР передать РФ ракеты KN-9 и KN-25. И хотя это не баллистические ракеты, а реактивные снаряды 300-мм и 600-мм соответственно, даже такой перспективе российские Z-патриоты радовались как неистовые.

Прежде чем перейти к обзору баллистики, отмечу, что KN-9 – это 300-мм реактивный снаряд, подходящий под БМ-300 "Смерч", а платформой для создания стала не только линейка советских ракет 9М55, но и китайских А-100 с заимствованием концепции пусковой у китайской Weishi SY300.

Насколько реактивные снаряды KN-9 совместимы с БМ-300 "Смерч", особенно с учётом отличия даже классических 152-мм и 122-мм снарядов, сложно сказать, но перейдем к баллистике.

KN-23 (Hwasong-11Ga)

Вероятнее всего именно этой ракетой наносился удар по Украине 30 декабря и 2 января. Как минимум 2 января по Харькову прилетала ракета, максимально схожая с KN-23.

В первую очередь в обломках этой ракеты принадлежность к KN-23 выдавала как схожесть с российской 9М723 ОТРК "Искандер", на базе которой она создавалась, так и ряд конструктивных отличий. Например, форма газодинамических рулей на хвостовой части северокорейской ракеты короче тех, что на российском аналоге, прямоугольной формы и со срезанными углами, в то время как у 9М723 округленные.

KN-23 впервые была показала в КНДР в 2019 году и тогда она сразу же обратила на себя внимание западных специалистов поразительным сходством с российской 9М723. На тот момент Россия упрочняла контакты с Ираном и КНДР, в том числе и посредством передачи этим странам ряда технологий, в том числе и ракетных.

Именно после 2014 года иранская и северокорейская ракетные программы осуществили небывалый рывок, а KN-23 и вовсе указывала на того, кто поддерживает деспотичные режимы в мире. Но никакой существенной реакции от международного сообщества на эту проблему так и не последовало.

Что касается характеристик KN-23, то согласно опубликованным в отрытых источниках она имеет дальность полета 690 км, массу боевой части 500 кг и общую массу 3,4 тонны. Все эти характеристики, кроме массы БЧ, намного лучше ТТХ российской 9М723, что уже вызывает сомнения в их реалистичности.

В Северной Корее в 2019 году сделали ракету на базе 9М723 по ТТХ превосходящую 9М723 и Россия не смогла за 4 года выйти на те же показатели? Серьезно?

К слову сказать, в ходе демонстративных и "устрашающих врагов" пусков данной ракеты в августе, она пролетела 430 км, а потому есть над чем подумать. устрашать врага

KN-24 (Hwasongpho-11Na)

Эта ракета очень похожа на американскую MGM-140 ATACMS с главным отличием – ее аэродинамические плавники, установленные в кормовой части, являются фиксированными, а не складными как у ATACMS, что требует развертывания из прямоугольных пусковых контейнеров. Кроме того, она больше ATACMS по размерам.

Согласно характеристикам, данная ракета обладает:

дальность полета – 400 км;

масса БЧ – 400-500 кг;

скорость полета – 6,2 Маха (2,1 км/с)

В целом же KN-24 является улучшенной версией KN-02 Toksa (Hwasong-11), которая создавалась на базе советского ОТР "Точка-У". Улучшения были осуществлены благодаря использованию ряда технологий, примененных для создания KN-23 – в частности ускоритель заимствован именно у этой ракеты.

Иными словами, KN-24 (Hwasongpho-11Na) – это советская ОТР "Точка-У", улучшенная с учетом технологий ОТРК "Искандер".

KN-18

Про KN-18 очень мало информации. Продемонстрированная на военном параде в Пхеньяне 15 апреля 2017 года данная ракета только 28 мая 2017 года была отправлена на испытания. Будучи запущенной из Вонсана в направлении Японии, она пролетела 450 км прежде чем упасть в море.

Считается, что KN-18 создана на базе ракеты Р-17 ОТРК "Эльбрус", но с маневрирующей головной частью (MaRV). Ракета имеет небольшие передние стабилизаторы в основании ракеты-носителя, позволяющие с повышенной точностью маневрировать боеголовкой после ее входа в атмосферу. И благодаря этому может обладать довольно высокой точностью несмотря на морально и технически устаревшую платформу.

Hwasong-5

Данная ракета также создана на базе советской Р-17 ОТРК "Эльбрус", которые были переданы КНДР через Египет в 1980-х.

В свою очередь КНДР на тот момент (не без помощи Китая) удалось улучшить двигатель Исаева и увеличить дальность полета ракеты до 340 км при неизменной боевой части в 1 тыс кг.

В 1985 году Иран приобрел у Северной Кореи около 100 ракет Hwasong-5 с передачей самих ракетных технологий, благодаря чему Иран смог создать ракету Shahab-1.

В 1989 году Hwasong-5 у КНДР приобрели Объединенные Арабские Эмираты, но очень быстро поплатились за это. Нет, не санкциями. А тем, что ракеты пришлось вывести с боевого дежурства из-за очень низкого качества изделий.

В 2008 году Северная Корея осуществила передачу технологий Hwasong-5 Мьянме.

В 2017 году была испытана усовершенствованная ракета Hwasong-5 с очень высокими показателями маневренности, получившая название KN-21. Маневренность KN-21 (Hwasong-5) позволяла ей быть более точной, но после этих испытаний Пхеньян сосредоточился на KN-23 .

Hwasong-6

Эта ракета представляет собой дальнейшее развитие Hwasong-5, созданной на базе Р-17 ОТРК "Эльбрус". Отличие Hwasong-6 от предшественницы в увеличенной дальности полета до 500 км, но уменьшенной массе БЧ до 770 кг. Так же была увеличена длина корпуса ракеты для размещения большего запаса топлива на 25%.

За 9 лет Северная Корея произвела до 1000 таких ракет, половина из которых была отправлена на экспорт в Иран, Сирию, Йемен.

В 2017 году ракета прошла модернизацию, благодаря чему стала более маневренной, повысила точность поражения целей и получила в общей номенклатуре обозначение KN-21.

Hwasong-7/9

Они представляют собой дальнейшее развитие линейки ракет данного типа, созданных на базе советских Р-17 ОТРК "Эльбрус".

Согласно характеристикам эти ракеты обладают:

дальность полета – 1 000 км;

масса БЧ – до 500 кг;

скорость полета – до 7 Махов.

Выводы

На сегодняшний день Северная Корея имеет обширную номенклатуру баллистических ракет разного типа, созданных на базе советских, китайских и российских технологий. Важным моментом является то, что часть из этих ракет были созданы в КНДР либо прошли глубокую модернизацию, что позволило улучшить их ТТХ уже после 2014 года. Именно в период особого сближения КНДР и России.

Некоторые из ракет, такие как KN-23, являются и вовсе практически точной копией российской ракеты 9М723. Но в течение долгих лет международное сообщество закрывало глаза на то, что при пособничестве России деспотичная Северная Корея милитаризировалась. В итоге северокорейские ракеты не только успешно экспортировались, но применялись в войнах и конфликтах, непосредственно в Украине.

За прошедшие десятилетия Северная Корея не только смогла произвести сотни и даже тысячи единиц баллистических ракет, но и поставить их многим странам, с которыми Россия в хороших отношениях, что не исключает вероятности попыток получения данных средств поражения Москвой и от этих "партнеров".