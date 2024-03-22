Коваленко: Россия устроила самую масштабную атаку по Украине с начала года, но сперва провела "разведку боем"

В ночь на 22 марта российские оккупационные войска подвергли Украину самой масштабной комбинированной атаке с начала 2024 года с применением дронов-камикадзе и разной номенклатуры ракет. Также враг нанес самый большой комбинированный удар по энергетике с начала 2023 года. Однако перед этим произошла "разведка боем".

Подробнее о новом витке террора – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Что стояло за ударом 21 марта

Прежде чем рассмотреть характер атаки на 22 марта, нельзя обойти стороной ракетный удар ограниченным боекомплектом, который произошел днем ранее. В ночь на 21 марта российские оккупанты применили 29 ракет Х-101/555/55, все из которых были сбиты, а также по одной ракете Х-47М2 "Кинжал" и 9М723 ОТРК "Искандер-М" (KN-23), которые также были уничтожены.

Практически все ракеты направлялись на Киев, и по ряду публикаций в открытых источниках видно, что они преследовали целью уничтожение объектов Главного управления разведки МОУ и Службы внешней разведки Украины. Но у каждой основной цели есть и сопутствующие, и у атаки 21 марта они также были.

Фактически данный ракетный удар представлял собой ограниченный боекомплект, запускаемый с неполной нагрузкой самолетами Ту-95МС. Но уже можно говорить о том, что это была, условно говоря, "разведка боем" – поскольку основной удар состоялся именно в ночь на 22 марта.

Основной удар

Этот основной удар был проведен оккупантами по классической схеме, которая нам очень хорошо известна как терророром в мае-июне 2023 года ограниченным, комбинированным БК, так и массированными предновогодними и посленовогодними ударами 2023-2024 гг.

В ходе данного удара 22 марта первой волной отправлялись Shahed-131/136. Применено было 63 дрона-камикадзе, 55 из которых, были сбиты. При этом траектория полета и маршруты были выбраны так, чтобы "шахеды" находились в воздушном пространстве как можно дольше, а также с максимальным охватом воздушного пространства Украины.

Это позволило российским оккупационным войскам достаточно долгое время отвлекать внимание нашей ПВО на многочисленные, но одинокие малогабаритные цели, а также вынуждать расходовать на них боекомплект.

Первый взлет Shahed-131/136 в южном направлении был зафиксирован в 22:40. Продолжали находиться дроны-камикадзе в воздушном пространстве Украины и после 6 утра 22 марта – в Днепропетровской области.

На фоне налёта "шахедов" осуществлялся и массированный ракетный удар. РОВ запустили 88 ракет:

Х-101/555/55 – 40/35 (уничтожено), запущенные из 13 стратегов Ту-95МС;

9М723 ОТРК "Искандер" - 12/0;

Х-22/32 – 5/0, запущенные из 5 стратегов Ту-22М3;

Х-47М2 "Кинжал" - 7/0, запущенные из семи перехватчиков МиГ-31К при 10 поднятых в воздух;

Х-59 – 2/2;

5В55 ЗРК С-300 – 22/0.

Охват этих ударов - Одесская, Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Винницкая, Хмельницкая области с ударами по самим областным центрам.

В Запорожье помимо разрушений нескольких частных домов и поврежденных150, получил повреждения автодорожный переезд дамбы Днепровской ГЭС, также была обесточена одна из линий электропередачи, питающая Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

В Харькове после нанесения ракетных ударов возникли проблемы с электроснабжением. В Кривом Роге были повреждены объекты критической инфраструктуры и был введен график аварийных отключений. Аналогично в Винницкой области – удары по объекту критической инфраструктуры и так далее.

Выводы

Российские оккупационные войска после достаточно продолжительного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар, которому предшествовала "разведка боем".

Этот удар следует напрямую связывать с террором в ночь на 21 марта, но первый был сосредоточен по Киеву, а нынешний – по областям и городам, в которых перехват таких сложных целей как 9М723, Х-47М2 и др. просто невозможен. При этом дорогие крылатые дозвуковые ракеты авиационного базирования Х-101/555/55 продолжают эффективно сбиваться.

Также сохраняется очень высокий уровень уничтожения Shahed-131/136, хотя россияне повышают живучесть дронов-камикадзе не столько технически, сколько сложными маршрутами полета, что в очередной раз поднимает вопрос о необходимости применения не только сухопутных мобильных групп перехвата, но и воздушных.

Также не менее актуален вопрос об отсутствии у Украины достаточного количества ПВО большого радиуса действия с функционалом перехвата целей со сложной траектории – баллистических. Практически все ракеты, не сбитые в ночь на 22 марта, относились именно к этой категории.

Данная череда ударов и налетов может стать открытием очередного сезона террора. Не регулярного с применением такого количества средств поражения, но как минимум ограниченным боекомплектом Россия может повторить сезон ракетного террора мая-июня 2023 г.

Отдельно на себя обращает внимание то, что Россия в ходе массированных ракетных ударов и ударов ограниченным БК продолжает не применять свою морскую компоненту в Черном море. Хотя производство и накопление крылатых ракет морского базирования "Калибр" сейчас даже превышает накопленный БК ракет Х-101/555/55.