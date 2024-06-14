Коваленко: Силы обороны Украины выносят ПВО врага и оголяют Россию. Что за этим стоит и каковы последствия

Практически ежедневно поступает информация о том, что на территории полуострова Крым успешно уничтожаются системы ПВО оккупантов – в первую очередь радиолокационные станции. Силы обороны Украины в этом вопросе вышли на системность, которая все больше говорит не о локальном, а о глобальном плане, выходящем за пределы полуострова.

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Наносятся удары по объектам врага и на оккупированной части Донецкой и Луганской областей, и непосредственно на территории РФ. Все это означает подготовку более эффективного применения уже дозвукового крылатого ракетного вооружения, а также создание условий, чтобы любая российская ядерная угроза была нивелирована в зачатке.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Удар за ударом

Точно сказать, сколько было уничтожено российских радиолокационных станций с начала 2024 года (вернее, с апреля, когда был запущен данный процесс), сложно. Удары по аэродромам вблизи Севастополя ("Бельбек") и в Джанкое, где успешно горели 91Н6Е и 92Н2Е, были первым этапом – эдакой разведкой боем, после которой началась настоящая "резня" российских РЛС.

СБУ и Главное управление разведки Минобороны Украины уничтожили радиолокационную станцию "Небо-У" (что не только осложнило для россиян обзор украинского неба на высотах более 10 км, но и "ослепило" С-400, работающие в этом направлении), а затем РЛС боевого режима 48Я6-К1 "Подлет-К1".

13 мая СОУ нанесли удар по горе Бедене-Кыр, где размещается (размещался) 3-й радиотехнический полк.

Во второй половине мая продолжились удары по Джанкою и "Бельбеку", попутно выносящие их РЛС, и по временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей. В ночь с 11 на 12 июня удар по Бахчисарайскому району уничтожил РЛС 92Н6 и ПУ 51П6.

В июне же ареал ударов расширился уже и на территорию Российской Федерации – в частности, на Белгородскую область.

Но настоящей вишенкой этих ударов стоит считать налет дронов-камикадзе на загоризонтную радиолокационную станцию "Воронеж-ДМ" (в Краснодарском крае), которая входит в систему предупреждения о ракетном нападении (СПРН) для обнаружения факта пуска межконтинентальных баллистических ядерных ракет. При этом важным моментом в этом ударе было то, что дрон-камикадзе не был перехвачен российскими средствами ПВО.

Ряды поредели

С 2023 года я посвятил теме редеющей противовоздушной обороны России несколько материалов, в которых пояснял, что низкая эффективность ПВО на территории страны-агрессора обусловлена высокими потерями в зоне боевых действий в Украине. На третий год войны российские оккупационные войска не только потеряли на территории нашей страны сотни единиц комплексов ПВО малого и среднего радиуса действия, но и постоянно вынуждены их чем-то компенсировать в зоне БД. Самый быстрый и простой способ – перебросить из РФ на временно оккупированные территории Украины.

Но каждый месяц РОВ вынуждены в среднем осуществлять компенсацию до 40 средств противовоздушной обороны, а ВПК России не выдает такого количества этой продукции ежемесячно. Это привело к дисбалансу присутствующих в РФ средств малого и среднего радиуса действия с минимальными потребностями защиты воздушного пространства.

А теперь от комплексов малого радиуса действия перейдем к большому радиусу действия – С-400 и С-300, у которых выбито минимум два полковых комплекта, в то время как у России их всего 44. Их надо чем-то заменить – и не столько пусковые установки, сколько РЛС, производство которых более энергоемкое и затратное занятие. Кроме того, не забываем, что не в одном только Крыму регулярно выбивается ПВО.

То есть полностью боеспособных у России по состоянию на сейчас уже менее 40 полков С-300 и С-400. Часть из них должна срочно компенсировать потери в зоне боевых действий в Украине, тем самым сократив в некоторых регионах и областях боеспособные полки.

Замечу, что если рассматривать полную защиту территории России комплексами большого радиуса действия, то потребность заключается в 1 266 полках. Между тем их всего 44, то есть с некоторых пор боеспособных около 40.

Так к чему это я веду?

Выводы

Российские официальные лица любят бросаться угрозами в адрес стран Запада, упоминая в своих гневных речах ядерное оружие. Но при этом они не способны защитить объект, отвечающий за их ядерную безопасность, от удара простейшего дрона-камикадзе.

Российские говорящие головы заявляют, что большая часть стран Европы в зоне действия их крылатых и баллистических ракет, но при этом западные ЗРК Patriot и SAMP/T доказали, что без труда сбивают всю номенклатуру российских ракет, в то время как очевидно, что С-300 и С-400 не сбивают ATACMS.

Война в Украине оставила территорию России без относительно эффективного прикрытия средствами малого и среднего радиуса действия, а сейчас и вовсе лишает компоненту большого радиуса действия "глаз". Российская противовоздушная оборона "слепнет" с каждым днем все больше и масштабнее.

Конечно, глядя на системное уничтожение российской ПВО в Крыму, можно сказать, что это подготовка для более эффективного применения не баллистического, а дозвукового крылатого ракетного вооружения, но не только. Это, помимо всего прочего, и создание условий, чтобы любая российская ядерная угроза была нивелирована в зачатке.

– Мы запустим по вам ядерную ракету!

– Ок, мы её собьем и запустим в ответ. Уверены, что сможете её сбить?

На любую вопиющую своей бестактностью и глупостью угрозу россиян Запад может не менее дерзко отвечать, ведь Россия и вправду в вопросах противовоздушной обороны уязвима, как никогда прежде. А ведь это только начало, и в ближайшем будущем адепты ядерной риторики и шантажа вынуждены будут прикусить языки. Ибо будет уже просто не комильфо.