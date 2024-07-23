Коваленко: сколько боевой авиации сделано в России в 2024 году и компенсирует ли это потери

Российские авиастроительные заводы продолжают с пафосом и широкой оглаской в СМИ демонстративно передавать в состав ВКС РФ новую боевую авиацию. Но в этом процессе на третий год полномасштабной войны против Украины отмечается все больше и больше странностей, которые сложно не заметить.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

На сегодняшний день в России существует производство таких боевых самолетов, как Су-57, Су-35, Су-34 и учебно-боевого Як-130. Истребители Су-30 преимущественно проходят ремонт и модернизацию, равно как и МиГ-29. А вот МиГ-35 можно смело считать мертвым проектом, похороненным монополией "сухарей".

Тем не менее, как мы видим, авиастроительная отрасль в военно-промышленном комплексе РФ работает и выдает продукцию. И ранее в своих статьях я приводил график поставок российской авиации в течение каждого года, с особым вниманием к передаче продукции в период полномасштабной войны.

В течение 2022 года Воздушно-космические силы РФ получили 29 новых и модернизированных машин, а именно:

– Су-57 – 6;

– Су-35 – 7;

– Су-34 – 10;

– Су-30СМ – 4;

– Як-130 – 2.

В 2023 году удалось идентифицировать получение российской армией 26 новых боевых машин:

– Су-57 – 2 (идентифицировано две машины, хотя российские источники предполагают партию в 8 единиц);

– Су-35 – 10;

– Су-34 – 6;

– Су-30СМ – 4;

– Як-130 – 4.

Таким образом, в период полномасштабной войны ежегодно ВКС РФ получали до 30 боевых и учебно-боевых самолетов.

Но как обстоят дела с передачей боевой авиации ВКС РФ в 2024 году, а точнее – в первом полугодии?

Передача авиации ВКС РФ в 2024 году

Су-34

За первое полугодие 2024 года ВКС РФ получили четыре фронтовых бомбардировщика-истребителя Су-34, передававшихся двумя партиями по два самолета.

Первая партия Новосибирским авиационным заводом имени В.П. Чкалова (НАЗ) была передана 5 апреля, а вторая – 17 июня.

Что интересно, в российских средствах массовой информации, а также на профильных площадках регулярно упоминалось, что НАЗ по состоянию на 2024 год передал 163 самолета Су-34, но при этом ни разу не упоминалось сколько их непосредственно в строю.

Тут следует отметить, что согласно верифицированным потерям Су-34, с 2022 года ВКС РФ лишились 30 самолетов данного типа. Согласно же неверифицированным – более 60.

Также на себя обращает внимание тот факт, что в последнее время российские ресурсы ретушируют бортовые и регистрационные номера передаваемых самолетов в ВКС. Из-за этого сложно установить, действительно ли это новая партия или предыдущая, которую представляют новой для имитации регулярности поставок.

Су-35

За первое полугодие 2024 года Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ) было передано четыре многофункциональных истребителя Су-35 (двумя партиями).

Первая партия из двух Су-35С была передана 12 апреля, а вторая - 8 мая. Как и в случае с Су-34 бортовые номера красного цвета на самолетах были заретушированы.

Як-130

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) 10 июня передал первую в 2024 году партию учебно-боевых самолетов Як-130. С учетом опыта предыдущих передач, количество не превышало двух единиц. Разумеется, бортовые номера были также заретушированы.

С 2020 года это пятая партия согласно контракту от 25 августа 2020 г., по которому должна быть осуществлена поставка 25 машин. Всего ВКС РФ имеют в своем составе более 120 самолетов Як-130 в боеспособном состоянии.

Су-30 и Су-57

Примечательно, что за первое полугодие 2024 года в состав ВКС РФ не было передано ни одного истребителя Су-30СМ или Су-57.

Таким образом, за шесть месяцев 2024 российские войска обзавелись примерно 10 новыми боевыми и учебно-боевыми самолетами.

Перспективы второго полугодия 2024

С учетом возможностей ВПК России, не исключено, что во второй половине 2024 года в войска будет передано от двух до трех партий Су-34 и Су-35, по два самолета в каждой. То есть, общее количество переданных в 2024 году Су-34 и Су-35 составит 8-10 бортов каждого типа, что соответствует возможностям производства российского ВПК последних лет – не более эскадрильи в год.

В целом, учебно-боевые самолёты Як-130 могут быть поставлены еще одной партией – две единицы, что составит в годовом выражении четыре борта.

Странное явление с отсутствием в первом полугодии модернизированных Су-30СМ может быть связано с процессом самой модернизации, которая целиком и полностью зависит от установки оборудования западного производства. Например, французские индикаторы на фоне лобового стекла (ИЛС) Thales HUD 3022 - производства компании Thales Group.

Су-57 все же, думаю, будут переданы в этом году максимум двумя партиями – то есть, поставка составит 2-4 самолета.

Таким образом в 2024 году ВКС РФ получат от 22 до 28 новых самолетов всех типов. Но при этом не исключены манипуляции с бортовыми номерами и в целом – с новыми бортами, поэтому даже эти цифры крайне относительны.

Выводы

Производство тактической авиации в России как было, так и есть, но на мелкосерийном уровне. Данные объемы не позволяют России полностью компенсировать те потери авиации, которые она несет в зоне боевых действий в Украине.

Российский военно-промышленный комплекс так и не смог за прошедшие несколько лет выйти на новый показатель производства боевых самолетов, нарастить его или расширить номенклатуру.

Фактически для Сил обороны Украины это самый труднодоступный для уничтожения вид техники, но его и намного проще выбить из боеспособного состояния. С другой стороны – агрессору его намного сложнее компенсировать, а некоторые виды самолетов, например, Су-25 или Су-24, из-за отсутствия производства компенсировать вообще невозможно.