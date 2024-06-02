Коваленко: удары "Искандерами" эффективны только там, где нет современной ПВО. Анализ российского террора за месяц

В мае 2024 года российские оккупанты продолжили тактику комбинированных ударов с применением одновременно нескольких типов средств поражения. Также РОВ сосредоточились на двух типах объектов – это энергетическая инфраструктура и аэродромы. Но можно сказать, что в мае потенциал ударов был несколько ниже, чем в предыдущие месяцы.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В течение мая российские оккупанты продолжили практику регулярных, системных комбинированных и одиночных ракетных ударов по Украине.

Основной компонентой одиночных продолжают оставаться ракеты Х-59/69, а также 9М723/728 ОТРК "Искандер-М"/KN-23.

Всего за май оккупантами было использовано минимум 17 ракет Х-59/69, из которых было сбито не менее 14. Почему я использую слово "минимум" при описании результативности применения РОВ этих ракет и их уничтожение Силами обороны Украины? Потому что был ряд неустановленных ракет, схожих с Х-59/69 по своему функционалу, но без официальных подтверждений модификаций. Таких применений неустановленных средств поражения было зафиксировано 16.

Ракеты Х-59/69 чаще всего применялись врагом по Днепропетровской, Николаевской и Одесской областям.

Что же до баллистических ракет типа ОТРК "Искандер-М"/KN-23, то их было применено в мае 16, а сбито – ноль. Во многом потому, что этими ракетами оккупанты били исключительно по тем областям, где от них нет защиты в виде комплексов ПВО Patriot и SAMP/T. С другой стороны, компонента баллистических ракет в мае применялась почти в два раза реже, чем в апреле, когда "искандеров" задействовали 27!

В свою очередь аэробаллистические ОТРК "Искандер-К" (по сути – сухопутная КРМБ "Калибр") применили трижды. Чаще всего ими били по Одесской и Харьковской областям.

Что же до комбинированных ракетных ударов, то в мае были осуществлены следующие пуски средств поражения:

8 мая

Х-101/555 – 45/33

Х-59/69 – 2/2

Х-47М2 "Кинжал" – 1/0

"Искандер-М" – 2/0

"Искандер-К" – 1/0

КРМБ "Калибр" – 4/4

26 мая

Х-101/555 – 12/12

Х-47М2 "Кинжал" – 2/0

30 мая

Х-101/555 – 11/7

31 мая

"Искандер-К" – 1/1

Стоит упомянуть и про массированный удар в ночь на 1 июня, поскольку подготовка к нему началась в предыдущем месяце. И судя по ударам 26 и 30 мая, предварительно была "разведка боем" для выявления позиций ПВО Воздушных сил ВСУ и корректировки утвержденного плана.

1 июня

Х-101/555 – 35/30

Х-59/69 – 3/0

"Искандер-М" – 4/0

"Искандер-К" – 1/1

КРМБ "Калибр" – 10/4

Стоит отметить, что в мае основной ракетной компонентой при комбинированных ударах осталась Х-101/555. Несмотря на тот факт, что КРМБ "Калибр" сейчас накоплено у российских оккупационных войск намного больше, чем Х-101/555, морская компонента при комбинированных ударах играет далеко даже не вторую или третью роль.

В целом в мае, как и в предыдущие месяцы, ракеты со сложной траекторией применялись российскими оккупантами в основном по тем регионам Украины, в которых средств противодействия им нет, а комбинированные удары зависели не только от поступающей развединформации, но и от необходимости подстраиваться под наличие поставок необходимого количества боекомплекта.

Shahed-131/136

В мае РОВ запустили по территории Украины 349 дронов-камикадзе Shahed-131/136, из которых было сбито 339! Фактически в прошлом месяце только 3% запущенных Россией иранских дронов-камикадзе достигли своей цели. И это, без преувеличения, феноменальный результат!

Также май не стал рекордным месяцем по количеству использованных дронов-камикадзе, как это было в декабре 2023 года, когда РОВ применили 625 Shahed-131/136, или марте 2024-го – 603 единицы. Май был месяцем со среднестатистическим показателем с начала 2024 года в 350 ед. +/- 10-15%.

Тем не менее дроны-камикадзе продолжают оставаться у оккупантов основным элементом системного террора, а также неотъемлемой компонентой при проведении комбинированных ракетных ударов.

Выводы

В мае российские оккупационные войска не изменили своей главной цели – ударам по украинской энергетике, но интенсивность, равно как и результативность, явно уменьшились.

Не изменилась и тактика применения Х-59/69, а вместе с ними и "Искандеров". Против последних, несмотря на то, что проблеме не то что не первый день или месяц, а по факту – год, действенных решений ни по одной из областей в зоне риска пока не принято. Чем и продолжает пользоваться враг.

Очевидно, что в июне интенсивность террора РОВ не снизится, особенно с учетом необходимости проведения демонстративных устрашающих акций накануне ряда международных событий – в частности саммита мира в Швейцарии. По этой причине июнь может быть не только не менее интенсивным, чем май, но и более системным в вопросах террора дронами-камикадзе и комбинированными/одиночными ракетными ударами.