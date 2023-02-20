Коваленко: война с Россией не закончится в этом году, но у нас будут хорошие шансы освободить Донбасс и Крым

"Злой Одессит" – небезызвестный персонаж с 2014-го года, блоггер и военный эксперт. Позже анонимность развеялась, и мы узнали, что автором канала является Александр Коваленко, эксперт группы "Информационное сопротивление". Александр не только популярный блоггер, но автор многих неожиданных, но реалистичных прогнозов. Именно поэтому в рамках проекта "Орестократия" шеф-редактор OBOZREVATEL поговорил с Александром об ожидаемом т.н. широкомасштабное наступление россиян, возможности врага и ожидаемую победу.

Видео дня

– Важнейшая тема последней недели – ожидаемое широкомасштабное наступление россиян. Оно уже началось? Или мы видим только рефлексы, а будет что-то большее и ощутимее?

– Мне очень нравится название "широкомасштабное наступление". Что подразумевается? Речь идет об использовании всех родов войск во время наступательных действий по широкому фронту, то есть это действительно какие-то большие боевые действия, которые будет совершать страна-агрессор. Но я не могу сказать, что сейчас происходит действительно широкомасштабное наступление, большое, эпическое. Почему? Потому что у России на сегодняшний день уже нет того ресурса, который был по состоянию на 24 февраля 2022 г. Кроме этого, у России нет возможности совершать наступательные действия по широкому фронту.

Мы можем рассмотреть каждый отдельный плацдарм. Например, Запорожская область – это фронт почти на 100 км. Вопрос: может ли сегодня эта группировка российских оккупационных войск, расположенная в Запорожской области, обеспечить наступление на протяжении фронта в 100 км? Нет! Потому что нужно обеспечить каждый участок фронта необходимым количеством подразделений, чтобы они совершали эти наступательные действия, чтобы была поддержка артиллерии, пропорциональное обеспечение боекомплектом, материально-техническое обеспечение, авиацию также для этого нужно использовать в большом количестве.

– Создается впечатление, что россияне изучили нашу тактику так называемых кинжальных ударов, ударов на конкретных локальных направлениях фронта. Да или нет?

– Частично они научились нашей тактике, но у них общая система проведения каких-то военных операций тянется еще со времен Советского Союза, а это массовость, количественное преимущество, применение массовой артиллерии во время наступательных действий. Но сейчас они тактику уже не могут использовать. Потому что нет массовости, есть только пехота в большом количестве. Танками не обеспечена, артиллерия не выдает необходимое количество обстрелов в сутки. Следовательно, они сосредотачиваются на каких-то локациях, на отдельных направлениях. Если мы говорим о Запорожской области, есть угроза для Гуляйполя и Орехового, то есть узкого направления. Если мы говорим о Донецке, это Бахмут, Авдеевка, а Угледар "50 на 50", потому что в Угледаре они вообще уже имеют такие потери, которые несовместимы с боеспособностью подразделений. В Луганской области это направление Сватового. Купянск, не исключаем также Двуречное, это уже непосредственно в Харьковской области. А также Кременная и Лиман – 100% они будут пытаться там продвигаться, потому что для них это идея фикс.

– Люди читают сведение разведки или того же ISW, и в последнее время говорят – должно быть наступление. Это наступление началось или нет?

– То, что сейчас мы наблюдаем, это, условно говоря, первый этап подготовки к нему. Это может быть даже разведка, именно такую разведку мы можем наблюдать возле Кременной, Сватовский сектор, Двуречное. Там небольшие группы, без поддержки артиллерии и даже без огневой поддержки ББМ, совершают штурмовые действия. Только ради выявления наших позиций, ресурсов и так далее. Итак, это первый этап, который может растянуться на неделю еще, а, пожалуй, даже на полторы.

24 февраля – это та дата, на которую активизация вот этих наступательных действий может достичь своего апогея. Она будет посвящена не только годовщине вторжения в Украину, но и еще некоторым моментам. К примеру, там будет выступление Путина, а еще до 24 февраля Россия сможет накопить ракет для нанесения удара по Украине. Следовательно, они могут это скомбинировать, чтобы придать какие-то большие значения этим наступательным действиям. Если им удастся как-то повысить эффективность этого ракетного удара, и если они смогут на время повредить нашу энергетическую инфраструктуру и погрузить Украину в такой временный блекаут, как было осенью (на несколько часов или сутки), они попытаются этим заполнить информационный вакуум. Итак: удар, наступление, выступление Путина, морально-психологическое давление на население, манипуляции по поводу того, что Вооруженные силы Украины покидают позиции. Могут скомбинироваться таким образом.

– Сегодня уже происходит определенное наступление на определенных участках. Насколько 24 февраля он может быть больше и активнее?

– Есть ресурс окупантов возле Кременной, достаточно серьезный ресурс – примерно до 9 тысяч личного состава, накопления техники, они пытаются довести численность до штатной комплектации. Такая же ситуация у Сватового. То есть, на этом участке могут действительно совершаться наступательные действия. Как успешны – все зависит от того, как будут подготовлены наши полосы обороны конкретно в том секторе.

Если берем Донецкую область, то это, безусловно, Бахмут. Они будут пытаться увеличивать давление. Авдеевка – там также могут приступить к более активным боевым действиям, хотя Авдеевка фактически для них – недостижимая цель, мы это уже понимаем. Угледар – они исчерпали там свой ресурс, но они могут получать новые подразделения для восстановления боеспособности потерявших, они могут получать ресурс непосредственно на передовую без вывода из зоны боевых действий. То есть без какой-либо ротации и так далее.

Запорожская область – Гуляйполе и Орехов – это два направления, где они могут действительно повысить активизацию своих действий, но там, безусловно, у них будут серьезные проблемы. Больше внимания будет сосредоточено на Донецкой и Луганской областях.

– Речь идет об атаках живой силой без ощутимой серьезной поддержки броней и артиллерией?

– Да, потому что с артиллерией вообще большая проблема.

– Можете в цифрах рассказать? Какие сейчас показатели?

– В сутки было 70-80 тысяч выстрелов в марте-апреле 2022 года, а в начале декабря у них уже в среднем было примерно 20 тысяч выстрелов в сутки, сейчас средина февраля, и этот показатель уже примерно 15 тысяч в сутки. То есть он уменьшается, они действительно могут накопить какой-то ресурс для наступления, чтобы увеличить до 25-30 тысяч выстрелов в сутки.

У нас средний показатель – это 5-6 тысяч выстрелов, и он остается таким еще с 2022 года. Но разница вот в чем: у нас эти 5-6 тысяч выстрелов – это тоже выстрелы высокоточного дальнобойного оружия. Нам не нужно производить по 50-60 выстрелов, чтобы уничтожить один танк.

– Что нам делать с сообщением влиятельного американского издания Foreign Policy, опубликовавшего на днях свою статистику, что у россиян техническое обеспечение чуть ли не лучше, чем было до начала масштабного вторжения – 1800 танков, чуть ли не 4000 бронемашин, 2700 систем артиллерии, 300 вертолетов, самолетов до черта. Откуда это и почему цифры так разбегаются с вашими данными?

– Потому что не отвечают действительности, я не знаю, откуда FP это взяли. Они ссылаются на какого-то представителя Украины, который анонимно предоставил им эту информацию, но я даже не знаю, кто бы это мог быть. В открытых источниках достаточно информации о потерях российских окупантов. Мы можем ее сравнивать. Есть такой ресурс как Oryx, постоянно документирующий и формирующий базу данных потерь российских окупантов на базе документально подтвержденной уничтоженной техники – то есть фото, видео. Уже подтверждено уничтожение более 1700 российских танков.

– Генштаб в это время дает цифру 3255.

– Oryx – это документально подтвержденная документация. Генштаб – это не только документально подтвержденная информация. Речь идет также об уничтоженной технике, но она находится в зоне боевых действий на территории, контролируемых врагом, и подтвердить уничтожение невозможно. Когда освобождались Харьковская область и правобережная Херсонщина, мы видели большое количество ржавевшей техники, которая уже была давно уничтожена, но мы не имели о ней документальной информации. Oryx тогда пополнялся в режиме нон-стоп.

Другой момент касается разведывательной информации, непосредственно спутниковых данных. Сейчас в Курской, Ростовской, Белгородской областях на территории временно оккупированного Крыма увеличиваются кладбища военной техники. Не всегда возможно выяснить, что именно за техника, и Oryx не может использовать этот спутниковый снимок. То есть данные Генерального штаба ВСУ мы можем с вероятностью плюс минус 10-15% верифицировать.

Из этого делаем выводы, если в России было до начала полномасштабного вторжения в Украину 3300 боеспособных танков, а уже с марта-апреля начали появляться в зоне боевых действий танки без динамической защиты, в мае начали появляться Т-62 и даже ПТ-76. Это говорит о том, что уже весной прошлого года они приступили к процессу расконсервации.

– То есть теоретически они могут за год 1000 танков расконсервировать, но это будут танки Т-62 и старше?

– Нет, это могут быть Т-72, Т-80, Т-90. Т-90С это вообще экспортная модификация, но она появляется в зоне боевых действий. Почему? Потому что не успевают расконсервировать и отправлять боеспособные танки в зону боевых действий. Фактически сейчас Россия находится в таком положении, что она может компенсировать потери своих танков, но не увеличивать их количественно. То есть, 1800 – это нонсенс.

– При отсутствии тяжелой техники, как орки собираются наступать?

– Это очень интересный вопрос. Исключительно пехотной составляющей.

– Так же, как "вагнеровцы"? Когда выходит одна группа, гибнет и на ее место приходит другая группа?

– Приблизительно так, но здесь самое интересное то, что потери россиян сейчас происходят не только из-за того, что у них снижена профессиональная и качественная составляющая в личном составе, но и из-за дефицита техники. Это еще раз подтверждает, что у них катастрофа с технической составляющей. К примеру, в марте 2022 года они потеряли чуть более 3900 личного состава, при этом они потеряли почти 900 единиц бронемашин. По состоянию на январь 2023 года потери превышают 21,7 тысячи личного состава окупантов. При этом потери бронемашин менее 300 единиц. Вот она разница: когда не хватает техники, возрастают и потери среди личного состава.

– То есть техника ценна, а люди ничего не стоят?

– Да, они в дальнейшем будут делать ставку именно на пехотную составляющую. В чем я более чем уверен: России нужно будет начинать новую мобилизацию. Если они намерены формировать ударную группировку, им необходимо в месяц до 100 тысяч мобилизовать.

Я уверен, что в феврале мы увидим новый рекорд потерь: более 24 тысяч уничтоженных российских окупантов. Другой вопрос: а сколько раненых?

Думаю, убитые, раненые, пленные – это примерно до пятидесяти тысяч, это среднестатистический показатель в месяц. Следовательно, хотя бы это количество нужно компенсировать.

– У них была мобилизация в 300 тысяч человек, 150 они отправили на фронт, 150 собираются сейчас перебросить на укрепление своих подразделений. Это значит, что скоро они кончатся?

– Скажем так, к концу февраля – началу марта у них уже будет возникать проблема человеческого ресурса, именно на этот период возможно объявление какой-то мобилизации нового типа.

– У них есть много частных военных компаний. Сколько их есть и какова их функция?

– В каждой силовой структуре РФ есть свои частные военные компании. Наиболее известная, имеющая пиар-поддержку, это, конечно, "Вагнер". Это непосредственно ЧВК, управляемая ФСБ, и все эти операции, которые они проводили за границей, это своего рода конкуренция с минобороны РФ. Именно МО имело монополию долгое время на любые силовые гибридные операции за границей, и оно их реализовало. Началась конкуренция с 2000-х, когда Путин стал президентом. Постепенно растет авторитет ФСБ во властных кругах, они получали карт-бланш на создание ЧВК, отдельный бюджет, все возможности.

У министерства обороны есть свои частные военные компании, например, "Патриот", конкурировавшая с "Вагнером". В каждой силовой структуре, кроме доминирующей частной военной компании обязательно есть какие-то филиалы, есть свои круги заинтересованные, которые организуют свои частные военные компании.

– Какой смысл их умножать?

– Это внутренняя конкуренция не только между силовыми структурами, такими как ФСБ, ГРУ, но и внутренняя: у ФСБ есть свои конкурирующие филиалы, у ГРУ они есть. Наружная разведка РФ также имеет свои миссии.

Внутри страны это противостояние проявляется на информационной площадке, они постоянно сливают информацию.

– Большинство международных расследований строится на сливании информации одной российской спецслужбы на другую…

– Да, это правда. Кроме того, есть еще силовая конфронтация. Орхан Джемаль и его группа журналистов были убиты в Центральноафриканской республике, когда расследовали действия ЧВК "Вагнер", но самое интересное то, что Орхан Джемаль и его группа были очень приближены именно к Министерству обороны РФ. Кроме этого, мясорубка возле Дейр-эз-Зора в Сирии, когда ЧВК "Вагнер" отправили исключительно со стрелковым оружием на город, тогда контролируемый вооруженными силами США. И когда США запросили командование российского контингента "это колонна с вашими едет?", им в ответ пришло "нет, это не наши". Что сделали американцы? Расстреляли эту колонну, 200 вагнеровцев отправились к Кобзону. Таким образом, минобороны их подставило.

– Как вы видите завершение войны, как вы видите нашу победу во времени?

– Я не вижу завершения войны в 2023 году. Я все же думаю, что она будет продолжаться еще в 2024 году, но в 2024 будет действительно уже завершающая фаза, это освобождение временно оккупированного полуострова Крым, а также Луганщины и Донетчины. Это самый сложный этап, но он будет иметь все шансы на успех и будет завершен именно в 2024 году.

– Объясните?

– Потому что на тот период технически и ресурсно Россия будет настолько истощена, что она не сможет держать эти участки в обороне, даже если мы говорим о столь сложном участке для освобождения, как временно оккупированный полуостров Крым. Что касается технологических компонентов: по состоянию на конец войны Вооруженные силы Украины будут совсем другими, чем по состоянию на 23 февраля 2022 г.

Это будет совсем другой формат, совсем другой уровень, совсем другой опыт.

– Вы говорите, что уже через два месяца россияне будут испытывать критический дефицит живой силы. Под Угледаром за несколько дней уничтожены 103 единицы российской техники, более 30 танков. Как россияне могут продержаться год?

– Потенциал компенсации потерь в технике у них пока есть. Потенциал производства снарядов у них еще есть. В среднем, это полтора миллиона выстрелов в год. Репрессивные форматы мобилизации они также могут использовать, если будут находиться в критическом состоянии.

Поэтому я говорю о "длинных" сроках, поскольку нам не стоит освобождать территории ценой больших потерь в живой силе. Когда ты ставишь вопрос потерь самым главным во время любой операции, то эта операция может растянуться на более длительный срок.