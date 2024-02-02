Коваленко: за три месяца наступления российские оккупанты преподнесли "сюрприз" Путину – поставили рекорд по потерям

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов отметил, что российское наступление, которое началось в ноябре 2023 г., может исчерпать свой потенциал к весне. При этом россияне не достигли и вряд ли достигнут сколь-нибудь важных результатов. Но какие потери понесли оккупанты за период этого наступления? Давайте разберемся.

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Только цифры

Для оценки периода наступления я взял полный цикл с ноября 2023 года по январь 2024-го, то есть три месяца боевых действий. Хотя можно говорить, что началом наступления российских оккупационных войск стал штурм Авдеевки 10 октября, но все же именно в ноябре активизация оккупантов происходила по всей линии боестолкновения на востоке и отчасти на юге.

В качестве данных о потерях РОВ за основу бралась информация Генштаба ВСУ, сведенная в трехмесячный цикл.

Итак, потери РОВ с ноября 2023 года по январь 2024-го составили:

личный состав – 84 740;

танки – 1 099;

ББМ – 1 939;

ствольная артиллерия – 1 978;

РСЗО – 130;

автомобильный транспорт – 2 643;

спецтехника – 443;

ПВО – 100;

авиация – 11.

Рекорды

За этот трехмесячный период – ноябрь и декабрь 2023-го, а также январь 2024-го –было установлено несколько абсолютных рекордов по потерям техники российскими войсками, а также по потерям личного состава.

Абсолютный рекорд был установлен в декабре – 29 970 л. с. Ноябрь стал вторым по количеству потерь личного состава РОВ за почти два года войны – 28 550. Январь 2024 года стал третьим по количеству потерь – 26 220.

Это все обусловлено не только самим фактом ведения наступления, но и двумя очень важными обстоятельствами. Первое – это погодные условия. Ведение наступления в зимний период всегда сопряжено с фактическим ростом потерь, а именно в этот неблагоприятный период и началась интенсификация наступательных действий российских оккупантов.

Второе, не менее важное обстоятельство – это отсутствие полной штатной комплектации подразделений по технике. В наступлении это очень важный показатель, позволяющий сберечь жизнь штурмующим подразделениям, а также оказание огневой поддержки имеет критически важное значение в ходе действий по ЛБС. Несмотря на наличие у РОВ значительно большего количества техники, чем у Сил обороны Украины, штатно этого количества не хватает на общее количество подразделений.

Рекордный рост потерь личного состава РОВ одновременно обусловлен как наплевательским отношением российского командования на человеческие жизни, так и растущим дефицитом техники в войсках.

Два месяца подряд – в декабре 2023-го, а затем в январе 2024 года – устанавливался рекорд по уничтоженному автотранспорту – 931 и 937 соответственно. Эти показатели также были обусловлены растущим дефицитом ББМ в российских войсках и все более растущим применением гражданского транспорта вместо боевых бронированных машин.

Аналогично со спецтехникой, которая два месяца подряд рекордно уничтожалась. А именно: в декабре – 140 единиц, в январе – 185.

Не рекорд, но второй показатель по количеству потерянных танков РОВ был установлен в декабре – 419. Напомню, что абсолютный рекорд потери танков оккупанты установили в октябре 2023 года – 521 танк, что стало следствием провалившегося наступления на Авдеевку.

В ноябре был также зафиксирован второй показатель по потерям РОВ реактивных систем залпового огня – 66. Больше было уничтожено в июле 2023 года – 67, когда россияне подгоняли РСЗО ближе к линии боестолкновения в попытке компенсировать потери ствольной артиллерии и тем самым подставляя под удар реактивную.

Результат

С момента начала осенне-зимней наступательной кампании российских оккупационных войск не было захвачено ни одного критически важного населенного пункта, города, транспортного узла и т. д. Три месяца интенсивных боевых действий прошли для РОВ под аккомпанемент высоких и рекордных показателей потерь. За три месяца в Украине было уничтожено количество российских оккупантов, сопоставимое с общим количеством некоторых армий мира.

Кроме того, в зимний период, когда желательно переходить в оборону и накапливать силы, россияне лишь ускорили процесс истощения своих войск, и весной они выйдут не с накопленным потенциалом, а наоборот – с необходимостью компенсировать потери. К этой необходимости будет относиться и обязательная мобилизация после так называемых выборов президента России, что также повлияет на интенсивность боевых действий в летний период 2024 года.

Фактически наступление должно было преподнести Владимиру Путину к его прямой линии либо новогоднему посланию Авдеевку как доказательство успешности "СВО", а в перспективе накануне "выборов" добавить в копилку "эпических" побед Лимано-Купянскую ось с захватом Лимана и Купянска. Путин планировал пойти на выборы под лейтмотив продвижения в зоне боевых действий и новых побед, а в действительности же шагает по свежим трупам российских оккупантов.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".