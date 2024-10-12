Удары по арсеналам и угрозы ядерного ответа Москвы на атаки дронами третьих стран никак не связаны. Если узнаем о прибытии, например, северокорейских копий "искандеров" или иранских снарядов, попробуем их достать.

Видео дня

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Сьогодні — видобуток, завтра — перевалка, післязавтра — очистка нафти, потім — арсенал. Роздмухуйте штати ППО, тасуйте колоду з боєготових комплексів, інтенсивніше ремонтуйте і формуйте регламент, пише Кирило Данильченко для LB.ua.

7 жовтня уразили, а 10-го ще палав і вибухав нафтовий термінал у Феодосії, уразили 67-й арсенал ГРАУ під містом Карачев, пункт зберігання "шахедів" й Єйську, декілька хвиль БпЛА запалили аеродром "Ханская" біля Майкопа.

Детонації, вибухи цистерн з нафтопродуктами, розлітаються бойові частини — дуже красиво.

67-й арсенал, щоправда, менший за площею і об'ємом від 107-го, який знищили майже повністю, але він не модернізований.

Ще радянські накриття, РЕБ пізніх 1980-х, обвалування з насадженнями, залізнична гілка вздовж майданчиків, на яких навалом того, у чого вже минули строки зберігання.

Упевнений, що збитки ворог має і вони будуть значними — тисячі тонн.

400 "шахедів", про які прозвітував ГШ — це десь тижневі цифри того, що запускають по нас, тепер буде трохи легше й ковток повітря мобільним групам і ППО.

Аеродром "Ханская" в Адигеї до великої війни був навчальним, на більшості відео зафіксовані детонація палива й пожежі в районі його зберігання, але, можливо, дістали й КАБи до Су-34, які там розосередили після вторгнення.

Багато екстрасенсів було у відпустці, але дещо в Palantir було видно.

Як це працює? Ну що, медіа пишуть вагонами конспірологію про те, як нам заборонили бити по арсеналах і переробці з перевалкою, а потім бах — і три доби палає пожежа.

Звичайно, жар війни такий, що на ній застосовують майже все: артилерію особливої потужності; ще радянські ракети з круговим імовірним відхиленням плюс-мінус стадіон; килимові бомбардування, як по Азовсталі; знищення тепло- й електрогенерації в розпал зими; удари балістикою по торговельних суднах із зерном та з олією; хлорпікрин (привіт, Організаціє із заборони хімічної зброї, як ви там, дуже стурбовані?).

Якихось червоних ліній не існує в природі. Бо вже нема чим погрожувати, нема куди вище нарощувати ставки.

Можуть накидати два десятки паліативних ракет від С-300 ранніх версій, як у Харкові — а вистачить запасів совка, щоб перехоплювати кожної ночі десятки дальніх українських дронів?

Уже вдається робити в повному циклі "олівець" для ЗРК швидше, ніж за шість-вісім місяців, чого навіть СРСР не зміг і до розпаду С-125 на рідкому паливі стояли на озброєнні, а в тактичній ланці навіть древні "круги" й "куби" 60-х років?

Останні удари по Харкову — корейська балістика, придбана за золото й валюту, або російські "іскандери" з коліс виробництва. Десяток ударів — пауза на тижні.

Приходить півтора десятків ракет на тиждень там чи тут — десь влучать, десь промажуть, десь їх придушить РЕБ, десь встигнуть змінити позицію. Але знову ж, пара десятків напівтонних бомб — це не загроза для оперативного і стратегічного тилу країни наших розмірів.

Прилітають КАБ, але вони менш точні, ніж ОТРК, у якого дублювальні системи; у них менша проникна здатність, менша стійкість до радіоелектронної боротьби, від них простіше захиститися, піти під землю, розосередитись. Одна річ, коли прийде парний пуск касет, що накриють декілька стадіонів, а інша — бомби, що мають точність, далеку від JDAM.

Чим будете погрожувати за перехід червоних ліній?

"Кинджалами" й "цирконами" по центрах ухвалення рішень у Києві? Так це вже було. Падали у Дніпро, їх перехоплювали, вони вибухали в повітрі.

Бувало, і прилітали, як під час кампанії ударів по ВПК минулої зими.

Як там успіхи — дальні дрони не літають, морські дрони не загрожують, САУ "Богдана" не передають у війська, "нептуни" не долітають до арсеналів?

Що всі Patriot буде знищено, як і будь-що, що поставлять нам із Заходу?

За рік росіяни виклали один приліт біля Patriot, за десятки метрів, без детонацій і вильотів ракет з побитої пускової, пожежі на машині управління чи знищеного радара.

Причому що там на відео — незрозуміло, може, це нідерландський PAC-2, який зовсім не дуже перехоплює "іскандери".

Звісно, те, що пройшла балістика, і те, що у ворога об'єктивний контроль — це погано, так не повинно бути.

Так, затягнути весь фронт засобами РЕБ, тактичним ППО, поставити на чергування зенітні дрони ми не можемо, проте створити такі захищені райони для дальнього радіусу комплексів нам під силу і потрібно це робити.

Але по відео — це навіть не касети, тому від розповідей, як усе буде знищено відразу після перетину кордону, нудить навіть самих росіян.

А як нема куди ескалувати, то нема чим і лякати й нема що запропонувати, наприклад, у відповідь на припинення ударів по інфраструктурі.

"Війна міст", до речі, не підходить Заходу не тому, що є ризик ескалації або неминуче загине мирне російське населення.

А тому, що у США 3800 ОТРК, з яких декілька сотень — у тому самому стані, коли їх зробили, щоб працювати по Саддаму Хусейну.

Виплюнути декілька сотень ракет по остаточній навіть ціні мільйон доларів кожна плюс доставка, навчання, перезарядження твердого палива…

А ще треба навчати пілотів, передавати озброєння повітря — земля, постачати протиракетний щит, де одна ракета вже коштує 6–8 млн, міняти стволи в тисячі гармат, постачати мільйони снарядів, запчастини і двигуни для тисяч БМП і MRAP.

Дуже швидко 60 мільярдів допомоги можуть вичерпатися, а як голосували їх, усі пам'ятають.

При цьому число балістики, яку по нас випустила РФ, уже минулої зими перетнуло позначку в тисячу штук. Вони своїх стратегічних завдань бомбардування не досягли, чому повинні ми?

При цьому я впевнений, що коли виробництво ATACMS у Кемдені відновлять, то не забариться і дозвіл працювати в глибину.

Але поки що є український ВПК, є коаліція дронів, які постачають не тільки готові БпЛА, а й комплекти до них, є обладнання для виробництва неназваних боєприпасів у американських пакетах, ракети земля — земля, що випускають в Україні.

Їх реально фінансувати грошима ЄС, різноманітних банків і приватних фондів. Гроші заробити і віддати простіше, ніж втрачені життя.

Тим більше вчити нас це робити не треба.

Тому ще раз, із задоволенням — арсенали вибухатимуть, переробка й перевалка нафти горітимуть, іранська й північнокорейська допомога злітатимуть у повітря. А вже падіння виробництва нафтопродуктів і втрати чотирьох арсеналів впливатимуть на хід бойових дій на землі.