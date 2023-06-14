Кремль делает особую 'ставку': в ISW объяснили, что стоит за последними заявлениями Путина по поводу войны против Украины

Последние заявления российского диктатора Владимира Путина относительно войны в Украине преследовали цель заверить россиян, что государство-террорист сможет пережить военную поддержку Западом нашего государства, а цели РФ принципиально не изменились. Кроме того, он преуменьшил обеспокоенность решением Кремля не вводить полномасштабное военное положение на всей территории России, заявив, что стране необходимо просто расширить свои правоохранительные органы.

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Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (Institute Study of War, ISW) 14 июня. Таким образом, там прокомментировали встречу главы Кремля с пропагандистами-"военкорами".

Аналитики обратили внимание, что Путин заявил, якобы Украина во время контрнаступления уже потеряла 160 танков, в то время как российские войска – только 54 танка.

"Путин, возможно, пытается систематически преувеличивать и искажать украинские потери западной военной техники, чтобы изобразить контрнаступление Украины как неудавшееся и отбить у Запада охоту продолжать поддерживать Украину", – считают в ISW.

Аналитики института отметили, что продолжают считать Путина "не подверженным риску актером". По мнению экспертов, он не решается огорчить российское общество, отдав приказ об очередной волне мобилизации или введя военное положение по всей России. Это со своей стороны указывает на то, что Путин еще не решил полностью посвятить себя ведению тотальной войны. Заявления диктатора, вероятно, направлены на то, чтобы заверить своих избирателей в том, что он не намерен дальше расширять "специальную военную операцию".

Также в ISW обратили внимание, что диктатор стремился успокоить недовольство россиян рейдами проукраинских сил через границу в Белгородскую область, ударами беспилотников по России и безопасностью границ в целом. Он заявил, что оккупанты якобы не планируют перебрасывать силы из других участков линии фронта в Украине в Белгород и другие приграничные области.

По словам кремлевского лидера, российское руководство якобы рассматривает возможность создания буферной зоны на территории Украины, чтобы предотвратить проникновение украинских войск на территорию России, однако оговорился, что это произойдет не в ближайшее время – руководство РФ будет следить за развитием ситуации. Хотя ранее официальные лица РФ в ответ на события в Белгородской области призвали к российскому наступлению, чтобы оттеснить украинские силы от международной границы с Россией в Харьковской области.

"Комментарии Путина указывают на то, что Кремль не намерен реагировать на трансграничные операции, чтобы сохранить силы для боевых действий в Украине, несмотря на растущее внутри России довольство, вызванное рейдами", – убеждены аналитики.

Также в ISW считают, что Путин, по всей вероятности, продолжает публично взаимодействовать с прокремлевскими блогерами, чтобы еще больше использовать сообщество для расширения своей поддержки среди российских ультранационалистов. Вероятно, он даже создает информационные условия, чтобы предотвратить потенциальные направления атаки на Кремль в случае неудачи России.

"Кремль, вероятно, осознает, что выступающие за войну ключевые фигуры будут иметь решающее значение для сплочения остального общества в этих усилиях, и взаимодействие Путина с этими блогерами может свидетельствовать о том, что Кремль все больше будет полагаться на более широкое ультранационалистическое сообщество для сохранения военных действий", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Путин прокомментировал рейд российских добровольцев в Белгородскую область и прилеты дронов на территорию страны-агрессора, в частности, признав, что "проблема есть" и власти нужно "наладить работу" для противодействия атакам;

– в России решили изымать у призывников загранпаспорта. Соответствующий закон во вторник подписал российский диктатор Владимир Путин. Документы будут храниться в миграционном отделе МВД или Центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

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