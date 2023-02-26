Кремль хочет создать 'вторую Украину': генерал Маломуж оценил план агрессора

В Кремле рассматривают вариант раздела Украины и создания на ее месте двух стран, применяя принцип раздела Кореи на Северную и Южную. Но для реализации такого сценария необходимы победы армии оккупанта на поле боя, а также серьезная международная поддержка агрессора, которой нет.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж. "Дележа не будет, никакой корейский вариант не пройдет", – заявил он.

Как пояснил генерал, Москва уже давно рассматривает подобный вариант раздела нашей страны и с целью его продвижения пытается оказывать политическое давление на отдельные страны, "в том числе на Эрдогана, на Си Цзиньпина, на других партнеров России".

"Они предлагают мирные переговоры, оставление под своим контролем оккупированных Россией украинских территорий. В этом ключе рассматривается корейский вариант, который предполагает линию разграничения. Это, конечно, юг, сухопутный коридор к Крыму, Запорожская, Донецкая, Луганская области", – уточнил Маломуж.

В то же время он подчеркнул, что одним из главных условий для реализации такого сценария являются успехи оккупационной армии на поле боя, но их нет. Кроме того, ведущие страны мира, включая союзников России, не поддержат такой шаг политически.

"Такой вариант неприемлем, в том числе и с точки зрения международного права. Этот принцип заложен в Уставе ООН, и он незыблем. С этим согласны и Си Цзиньпин, и Эрдоган, и другие мировые лидеры. Территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть восстановлены в соответствии с международным правом. Ни одна страна не может этому противодействовать, тем более выступать против этого", – подытожил генерал.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что в Кремле рассматривают "план Б" по Украине. Он предусматривает раздел нашей страны на два государства по корейскому принципу.