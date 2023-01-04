Кремль не изменил своих планов и в дальнейшем будет пытаться силовым путем заставить Украину к переговорам – Минобороны

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, планы Кремля остаются прежними. Российское руководство будет продолжать силовым путем склонять украинские власти к переговорам.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она отметила, что для этого в России не прекращают мобилизационные меры и ищут источники возобновления ракетного вооружения.

"Для повышения эффективности применения войск, враг в ближайшее время продолжит формирование дополнительных штурмовых подразделений. Сосредоточит основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки", – сообщила Маляр.

По ее данным, в связи с существенными потерями личного состава противник не прекращает мобилизационные меры, которые, скорее всего, будут активизированы в первом квартале 2023 года (так называемая вторая волна частичной мобилизации).

Также Маляр отметила, что из-за исчерпания запасов высокоточных ракет, агрессор будет осуществлять поиск источников возобновления ракетного вооружения среди дружественных стран, а также чаще применять ударные беспилотники и боражирующие боеприпасы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у России наблюдается существенная проблема с большим количеством раненых военнослужащих. В российских военных госпиталях просто нет мест из-за большого количества пострадавших военнослужащих во время войны в Украине.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что согласно данным украинской разведки с 5 января 2023 года в России запланирован старт новой волны мобилизации. Ее необходимость обусловлена нехваткой живой силы в армии оккупанта, в результате чего возникают проблемы как с комплектованием имеющихся подразделений из-за высоких потерь в боевых действиях, так и при формировании новых подразделений.

Также Кирилл Буданов проанонсировал большое контрнаступление Вооруженных сил Украины в марте 2023 года. По его словам, самыми горячими боями будут в марте.

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