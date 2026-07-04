Кремль превращает суда "теневого флота" РФ в законные цели: российские моряки написали коллективное обращение – разведка

Кремль прибегает к провокационным действиям, отправляя на гражданские суда "теневого флота" мобильные огневые группы, крупнокалиберное оружие и другие спецсредства; кроме того, для этого готовят наемников из российских ЧВК. Однако то, что должно было защитить нефтяные танкеры, делает "теневой флот" еще более уязвимым.

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С одной стороны, присутствие на борту гражданского судна оружия и военнослужащих превращает его в законную цель для Украины и её западных партнёров, с другой – затрудняет заход таких судов в порты "дружественных" стран, о чем сами моряки "теневого флота" отметили в обращении к помощнику российского диктатора Николая Патрушева. Подробности раскрыли в Службе внешней разведки Украины.

Что известно

В СВР констатировали: Кремль прилагает все усилия, чтобы суда российского "теневого флота" превратились в законные военные цели для Украины и её партнёров. На борту гражданских танкеров фиксируются мобильные огневые группы, крупнокалиберное оружие и другие "специальные" средства.

"Такая провокационная политика Кремля приводит к повышению угрозы военно-морских инцидентов с участием гражданских судов, а также делает "теневой флот" РФ еще более уязвимым", – говорят разведчики.

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Этот простой факт очевиден даже для российских моряков.

Так, по данным СЗР, капитаны 14 судов "теневого флота" написали коллективное обращение к Патрушеву, в котором осудили решение Кремля размещать военный персонал и оружие на бортах гражданских судов.

"По оценке российских моряков, принятие на борт вооруженных лиц чревато тем, что судно рискует лишиться гражданского статуса и может быть признано вспомогательным военным средством или законной военной целью в случае любого инцидента", – отметили в внешней разведке Украины.

Кроме того, подобная практика существенно затруднит заход судов "теневого флота" РФ в порты "дружественных" стран Азии, Ближнего Востока и Африки, она также грозит аннулированием страховых полисов, выдаваемых компаниями-участниками международной ассоциации морских страховщиков P&I Club.

"Однако Кремль никогда не прислушивался к мнению "представителей народа". И на этот раз он не собирается изменять себе. Под контролем российских спецслужб ведется подготовка бойцов так называемых "частных военных компаний" к действиям вооруженными группами в составе 4–5 человек на борту судов "теневого флота". Помимо уже санкционированных российских ЧВК, таких как "Moran Security" и "РСБ-Групп", к этому процессу привлечена и менее известная компания "Катенга" (зарегистрирована в РФ по адресу: г. Мурманск, ул. Капитана Орликовой, д. 53, кв. 45)", – говорится в сообщении СЗР."

В разведке также добавили, что в 2025–2026 годах были зафиксированы факты присутствия наемников российских ЧВК на таких судах "теневого флота" РФ:

"Boracay" (IMO 9332810),

"Lebre" (IMO 9255672),

"Kira K" (IMO 9346720),

"Siraj" (IMO 9319703),

"Tango 2" (IMO 9389071),

"Aqua Titan" (IMO 9332781),

"Selva" (IMO 9336426),

"Viktor Bakaev" (IMO 9610810),

"Fiesta" (IMO 9260823),

"Mystery" (IMO 9332834),

"Night Glory" (IMO 9319674),

"Qasr" (IMO 9402471),

"Kairos" (IMO 9236004),

"Virat" (ІМО 9832559),

"Dashan" (ІМО 9299666)

"Andromeda Star" (ІМО 9402471).

Как писал OBOZ.UA, ещё 30 июня стало известно, что Украина сообщила ООН, что считает танкеры теневого флота РФ законными военными целями. Ведь они фактически обеспечивают финансирование войны. Поэтому Киев призвал Международную морскую организацию (ИМО) — специализированное учреждение Организации Объединенных Наций — пересмотреть статус этих судов.

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