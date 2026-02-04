Кремль пытается скрыть потери экономики из-за войны против Украины и западных санкций – ISW

Кремлевский режим пытаться дальше скрывать и игнорировать экономические последствия своей войны в Украине. Кроме этого Москва пытается солгать об отсутствии влияния на РФ западных санкций и плохих решений в экономической политике.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW). Сообщается, что Москва даже была вынуждена снова поднять цены на продукты питания.

Что известно

По словам специалистов, на днях президент России Владимир Путин признал, что валовой внутренний продукт страны вырос лишь на 1% в течение 2025-го по сравнению с 4,1% — в 2023 и 4,3% — в 2024. Впрочем, как дерзко заявил глава Кремля, что это сокращение было "искусственным", и частью усилий российского правительства по сдерживанию инфляции.

Кроме того, Путин утверждал, что инфляция в России снизилась до 5,6% к концу прошлого года, по сравнению с заявленным максимумом в 9,6% в 2024 году. Глава Кремля признал, что инфляция выросла до 6,4% в годовом исчислении в январе 2026 года. Однако, заявил он, правительство РФ якобы ожидало этого роста после того, как страна увеличила налог на добавленную стоимость с20% до 22% с 1 января нынешнего года.

Американские аналитики считают, что российское правительство, вероятно, увеличило НДС, чтобы поддержать дефицит федерального бюджета, вызванный неустойчиво высокими расходами на оборону. В то же время в ISW наблюдали сообщения о резком росте цен на продукты питания до 25% как до, так и после вступления в силу повышения НДС. Это свидетельствует о том, что настоящий уровень инфляции в РФ выше, чем утверждает Путин.

"Постоянное ложное изображение Кремлем уровня инфляции имеет целью создать впечатление, что ни война в Украине, ни западные санкции не вредят российской экономике", — констатируют в Институте изучения войны.

Напомним, ранее, Россия столкнулась с рекордной волной дефолтов бизнеса с начала полномасштабной войны против Украины. В 2025 году дефолты и принудительные реструктуризации по выпускам облигаций и цифровых финансовых активов произошли сразу у 48 компаний

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь Кремль системно использует статистические показатели как инструмент пропаганды, отрывая их от реального состояния экономики и рынка труда. Именно поэтому любые публичные заявления Путина подаются как доказательства экономической устойчивости, хотя на самом деле они противоречат реальной ситуации внутри страны и базируются на манипуляциях со статистикой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки