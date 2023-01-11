Кремль ведет войну со всем Западом: в Латвии заявили, что разгром России – в их интересах

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что военное вторжение России в Украину означает противостояние страны-террориста с Западом в целом. Он отметил, то агрессия РФ привела к постоянному шантажу со стороны Кремля применением ядерного оружия, а также к катастрофам техногенного характера.

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Глава МИД подчеркнул, то Латвия заинтересована в военном разгроме России. Об этом он заявил в ежегодном докладе праввительству о проделанной работе и деятельности во внешней политики государства и в вопросах Европейского союза, сообщает издание Delfi.

По его словам, сложившиеся обстоятельства определяют приоритеты внешней политики Латвии в 2023 году. В частности, Ринкевич заявил, что разгром РФ в ведущейся войне – в интересах Латвии.

Кроме того, глава МИД добавил, что агрессия России, совершенные ею военные преступления, аннексия украинских территорий, а также постоянный шантаж международного сообщества существенно повлияли на международную повестку дня.

Напомним, глава МИД Латвии жестко прошелся по российским "беженцам". Он уверен, что большинство российского населения поддерживают то, что Россия делает в Украине. Эти люди не против войны, они против своего участия в войне.

Ранее сообщалось, что в Латвии задумались о передаче Украине новой партии зенитно-ракетных комплексов Stinger. Также официальная Рига планирует усилить свое участие в программе обучения украинских военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Латвии заявил, что Украина должна иметь право атаковать места базирования ракет в России, которыми уничтожают ее критическую инфраструктуру. Ринкевич убежден, что украинской армии следует дать возможность наносить удары по военным объектам на территории страны-агрессора.