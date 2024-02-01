'Кровь, смерти и грабежи': жители окраин Авдеевки рассказали о преступлениях россиян. Видео

Полицейские, военные и спасатели эвакуировали в безопасные места более 100 человек с окраин Авдеевки Донецкой области, которые оказались под контролем войск РФ. Местные жители, чтобы не оставаться в оккупации, под обстрелами шли в центр города, зная, что там им помогут.

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Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Донецкой области. Жители Авдеевки, которым удалось спастись, рассказали о преступлениях российских оккупантов, которые те совершали, зайдя на территорию города.

Россия принесла в населенный пункт смерть, грабежи и издевательства, говорят гражданские. Захватчики, среди которых были бывшие заключенные, врывались в дома и расстреливали мирных жителей.

"Был полнейший кошмар, когда начали заходить российские войска. Кровь, смерти и грабежи", "В одну комнату согнали, как собак", "Мы не знаем, как мы выжили. 18 числа началось нашествие, крики, по улице стрельба. Нас тащили волоком по улице, автоматами тыкали в спину, оскорбляли. Убили мою мать. Мы похоронили ее только на пятый день в саду", – рассказали жители Авдеевки.

Все эти показания были зафиксированы. По фактам жестокого обращения с гражданским населением следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Люди также объяснили, почему не выезжали из Авдеевки, когда им предлагали эвакуироваться. Кто-то смотрел на соседей, которые оставались дома, кто-то думал, что все наладится, а кто-то оставался из-за пожилых родителей, которые наотрез отказывались уезжать. Некоторые из них поплатились за это своими жизнями.

"После пережитых ужасов граждане, которые ранее не решались эвакуироваться, теперь боятся даже думать о возвращении в Авдеевку. Планируют начать новую жизнь в безопасных регионах", – отметили в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети показали, как выглядела Авдеевка Донецкой области по состоянию на 30 января. В городе, за который продолжаются ожесточенные бои между Силами обороны Украины и российскими оккупантами, практически каждое здание разрушено или повреждено из-за вражеских обстрелов.

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