3-я отдельная штурмовая бригада рапортует о ситуации из-под Авдеевки:

"По 60 авиационных бомб — днем и ночью, вражеские обстрелы из артиллерии и РСЗО. Непрерывные штурмы на бронированной технике и наступления пехоты противника.

Оккупанты используют фосфорные снаряды, от которых происходит возгорание цистерн с мазутом. Токсичный смог распространяется по всей территории завода.

Но наши подразделения продолжают достойно противостоять противнику, ведут оборону и наносят врагу рекордные потери".

Еще немного про ситуацию из-под Авдеевки, словами тех, кто имеет непосредственное отношение к этому наиболее сложному боевому направлению, для понимания сверхусилий, которые прилагают там защитники Украины.

• Бунятов Станислав, украинский боец 24 ОШБ "Айдар", сообщает, что украинские защитники смогли вернуть некоторые позиции в районе Авдеевки.

"На западе от Авдоса ребята отбили некоторые позиции в леске и густой лесополосе, хорошо забросали пидоров сбросами ТМ. Эти позиции важно держать, потому что это путь к нашей грунтовой дороге", — рассказал он.

• Кудряшов "Радик" Родион, заместитель командира 3 ОШБр, сообщает, что на некоторых участках бойцы бригады ведут бои, будучи атакованными на 360 градусов. Но благодаря огневым средствам поражения удается разрывать эти кольца. О круговой обороне на 360 градусов ранее сообщал и командир 3 ОШБр, Андрей Билецкий.

• Денис Никитин, командир сражающегося за Украину "Русского добровольческого корпуса", также сообщает о тяжелых боях и гибели бойца корпуса, который остался прикрыть отход группы.

"В тяжелых боях на Авдеевском направлении ценой своей жизни боец РДК прикрыл отход соратников и совершил настоящий подвиг, дав группе отойти и закрепиться на рубежах. Воин погиб так, как и подобает настоящему ратнику – с оружием в руках, отважно глядя в лицо смерти", — пишет Никитин.