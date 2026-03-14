Крутое пике: в ГУР показали эксклюзивные кадры сбития 'Шахеда' над Днепром. Видео

В ночь на 14 марта Россия осуществила одну из самых масштабных атак на Украину, применив десятки ракет и сотни беспилотников. В отражении угрозы с воздуха участвовали и мобильные огневые группы Главного управления разведки.

Спецназовцам удалось уничтожить один из вражеских дронов прямо над Днепром. Кадры опубликовали в пресс-службе разведслужбы разведки.

"14 марта 2026 года во время отражения комбинированной воздушной атаки государства-агрессора России на Киев мастера одной из мобильных огневых групп ГУР МО Украины уничтожили вражеский БПЛА типа Shahed в окрестностях столицы. Эксклюзивные зрелищные кадры ликвидации российского беспилотника и его пике в воды величественного Днепра", — говорится в сообщении.

Российская атака по Украине в ночь на 14 марта

Среди использованного вооружения для последней атаки были две противокорабельные ракеты "Циркон", 13 баллистических ракет "Искандер" и С-400, 25 крылатых ракет "Калибр", 24 крылатые ракеты Х-101, а также четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и Х-69.

Кроме того, россияне применили 430 ударных дронов, из которых около 250 были беспилотниками Shahed-136.

Сбить удалось один "Циркон", семь "Искандеров"/С-400, все 25 "Калибров", 24 крылатые ракеты Х-101 и одну управляемую авиационную ракету Х-59/Х-69. Также было уничтожено 402 вражеских беспилотника различных типов. В то же время шесть ракет и 28 ударных дронов попали в 11 локаций. Кроме того, обломки сбитых беспилотников упали еще на семи локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью РФ атаковала Киев и пригород баллистикой. В пристоличной области под вражескими ударами находились как минимум четыре района.

По состоянию на 8 часов утра было известно о четырех погибших. По меньшей мере 15 жителей области пострадали от вражеского обстрела. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Повреждены более 30 объектов.

В Вышгородском районе повреждены многоэтажка и складские помещения. В Броварском районе — два частных дома, общежитие, нежилые, офисные и производственные здания, помещение ресторана, гаражный кооператив. Повреждены также автомобили.

В Обуховском районе повреждены две школы и детский сад, три частных жилых дома, многоэтажка, нежилые и производственные помещения. А в Бучанском районе поврежден частный дом.

