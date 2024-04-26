Крым и Донбасс отходили России под 'гарантии' больше не нападать: СМИ обнародовали проект мирного договора 2022 года РФ

В апреле 2022 года страна-агрессор Россия соглашалась отойти в Украине к линиям разграничения 2021 года, то есть оставив за собой лишь часть Донбасса и весь Крым. Именно так сказано в тексте мирного договора, согласованном во время переговоров между Украиной и РФ в Стамбуле.

Документ показало немецкое издание WELT. По состоянию на 15 апреля 2022 оставались несогласованными только пункты, которые должны обсудить президент Украины и российский диктатор лично.

Издание отмечает, что "17-страничный документ даже после более чем двух лет войны все еще выглядит выгодным в ретроспективе". Что именно немцам показалось выгодным, WELT не объясняет.

Согласно показанным страницам документа, Украина брала на себя несколько обязательств, которые РФ разрешала взять. Сама страна-агрессор ничего не обещала, кроме повторного "ненападения".

В частности, от Украины потребовали:

- придерживаться "постоянного нейтралитета" (т.е. отказаться от членства в военных союзах включая НАТО);

- отказаться от производства и получения ядерного оружия;

- воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в каких-либо военных конфликтах;

- не пускать иностранные войска в страну и не пропускать оружие;

- не предоставлять свою транспортную инфраструктуру другим странам.

Также РФ потребовала "законодательно запретить фашизм, нацизм и агрессивный национализм".

В свою очередь Кремль обещал только больше не нападать на Украину. Правда, это обещание должны были контролировать страны-гаранты, которые в случае любой вооруженной агрессии обязаны были бы поддержать Украину в течение трех дней.

Также Москва любезно соглашалась оставить за собой оккупированные части Донецкой и Луганской областей и весь Крым. И хотя российские переговорщики говорили о готовности вывести войска из Украины, отдельно оговаривалось, что и в Крыму, и на Донбассе военные РФ останутся.

Таким образом, остались лишь "несогласованными" детали вывода российских войск и численность украинских вооруженных сил. Главы государств должны были обсудить это напрямую, утверждает издание, ссылаясь на неназванных украинских переговорщиков.

Какую выгоду в ретроспективе увидели в WELT? Предлагаем вашему вниманию реальную ретроспективу указанного дня.

15 апреля 2022 – 51 день противостояния российскому нашествию. К настоящему времени РФ уже потеряла до 20 тысяч солдат, 756 танков и 1976 бронированных машин. Захватчики откатились от Киева и Харькова (в этот день Рогань в Харьковской области полностью освобождена). В США подтвердили, что крейсер "Москва" затонул из-за того, что в него попали украинские ракеты "Нептун".

"Азов" заявил, что с начала осады Мариуполя россиянами украинские защитники уничтожили и ранили там более 2 тысяч военнослужащих РФ и более полутора сотен единиц техники.

Минобороны Украины заявило, что у россиян сорвался план "мобилизации" на временно оккупированных территориях (по планам оккупанты должны были набрать 26 тыс человек).

В Киевской области обнаружили тела более 900 мирных граждан, погибших в результате действий российских войск во время оккупации.

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Генпрокуратура продолжает вести дела против Виктора Медведчука и уже оценивает, на кого его может будет обменять.

Кстати, недавно в СМИ появилась информация, что Турция инициирует свой проект договора между Украиной и Россией, который включает замораживание войны на нынешней линии фронта и внеблоковый статус Украины до 2040 года. В Офисе президента заявили, что это дезинформация России.

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