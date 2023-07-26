'Крым, как и вся Украина, будет свободен': Зеленский рассказал о шагах к деоккупации полуострова, и заявил, что Россия проиграет

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Россия проиграет войну и ее не спасет ни одна ракета, выпущенная оккупационными войсками ее преступной армии. Он подчеркнул, что вся Украина, включая Крым, будет свободным от оккупации государством-агрессором, и посоветовал оккупантам бежать в РФ, пока Крымский мост "еще хоть кое-как работает".

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Об этом глава государства сказал в обращении к украинцам и миру в конце 518-го дня войны с Россией. Президент отметил, что Украина готовит перечень комплексных деоккупационных шагов для Крыма – безопасностных, экономических, социальных (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Мы можем довольно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины. Собственно, уже сейчас оккупантам стоит подумать там, в Крыму, что, пока Крымский мост еще хоть кое-как работает, надо им возвращаться домой, в Россию. Крым, как и вся Украина , будет свободным – свободным от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Россия проиграет эту войну, и ни одна ракета ее не спасет", – заметил Зеленский.

Глава государства напомнил, что только сегодня Силы ПВО сбили в воздушном пространстве в нашей стране более 30 ракет российских оккупантов – абсолютное большинство из тех, которые были применены против наших мирных городов.

"Я благодарю каждого и каждую, кто бережет украинское небо. И мы ежедневно работаем для того, чтобы у наших воинов было больше и больше возможностей для защиты Украины, наших городов и людей. Сегодняшний день не стал исключением", – сказал украинский лидер.

По его словам, у наших военных на фронте за сутки также были "очень неплохие результаты".

"Молодцы. Детали позже", – сообщи Зеленский.

Он также рассказал, что сегодня состоялось первое экстренное заседание Совета Украина-НАТО, о котором договаривались с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Заседание было организовано буквально за несколько дней.

"На уровне Альянса четко осуждены российские атаки против нашего государства, против наших портов. Обсудили, какие конкретно действия могут вернуть покой и предсказуемость Черноморскому региону. Благодарю всех за содержательную работу сегодняшнего Совета Украина – НАТО!" – отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что Сенат Италии принял очень важное решение – признание Голодомора геноцидом украинского народа.

"Важно, что признание миром исторической правды о Голодоморе становится все более уверенным – шаг за шагом мы обеспечим полное признание этой правды", – добавил глава государства.

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