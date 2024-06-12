Первая атака на территорию Российской Федерации с помощью военного самолета наглядно продемонстрировала, насколько изменился характер войны с февраля 2022 года и, конечно же, за последние десять лет. В 2014 году главной задачей Украины было вывести свои войска с захваченной Россией территории. О том, чтобы оказать сопротивление оккупанту, тогда и речи не шло: силовые структуры были деморализованы многолетними усилиями Виктора Януковича и прочих агентов российского влияния в украинском руководстве и обществе, а общество буквально шокировано войной, пишет Виталий Портников для "Крым. Реалии".

В 2022 году, после масштабного нападения России, украинские вооруженные силы начали наносить удары по территории Крыма и других оккупированных регионов страны с использованием западного вооружения. Это решение также принималось не без колебаний, многим на Западе казалось, что разрешение бить по Крыму может привести к ответным ударам России не только по территории Украины, но и по территории стран НАТО. Но когда никаких ответных ударов не последовало, западные лидеры, очевидно, решили для себя что Путин "все понимает" и главное – это сдержать украинские удары по суверенной территории России.

В этом решении, конечно же, явно прослеживалась неготовность отдать себе отчет в подлинных намерениях российского лидера. Вопрос вовсе не в том, "понимал" Путин или нет, что с точки зрения Запада Крым – вовсе не территория России и поэтому решение разрешить украинские удары по территории полуострова вовсе не означает покушения на российский суверенитет и безопасность. А в том, что если бы Путин решил бы ввязаться в прямой конфликт с НАТО, он бы без колебаний использовал в качестве повода удары по Крыму. Отсутствие такой реакции как раз и означало, что Путин к такому прямому конфликту – несмотря на всю свою воинственную риторику – не готов. И именно такой принцип стоило бы уже давно применить к ударам по суверенной территории России.

Следует не рассуждать в логике "если мы дадим согласие на удары западным оружием по территории России, Путин ударит в ответ", а придерживаться подхода "если Путин решится на удар по Западу, он использует любой повод для нанесения такого удара, даже если мы не будем давать ему никаких оснований для атаки". И для того, чтобы понять правильность именно такой интерпретации действий российского президента, стоит вспомнить с чего начиналась большая война России против Украины – когда Украина не давала никаких оснований для удара, а Путин искал и находил ложные поводы.

Возможно, именно такое понимание сути российской политики и подтолкнуло союзников Украины к разрешению применять западное оружие для ударов по суверенной территории России. Теперь Крым перестал быть исключением.