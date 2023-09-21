Этой ночью СБУ и ВМС нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. На аэродроме было по меньшей мере 12 боевых самолетов (Су-24 и Су-30), а также ПЗРК "Панцирь". Там же находилась база подготовки операторов БПЛА Mojaher. Для удара были применены беспилотники, которые перегрузили российскую ПВО, а затем запустили ракеты. Классическая схема,...

Служба действительно превращает Крым в ловушку для оккупанта. Каждую ночь. Они уже выводят корабли и подлодки. Но наши удары наносят по военным частям, батареям ПВО и РЛС. Каждую ночь. Очищаем Крым. А генерал Малыш предупреждал, что "сезон хлопка" в Крыму далек от завершения...