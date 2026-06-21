Крым с отключениями электричества и комендантским часом: что происходит на оккупированном полуострове, который каждую ночь подвергается атакам со стороны Сил обороны. Фото и видео

В оккупированном Севастополе после очередных атак беспилотников на Крым российская оккупационная администрация ввела ряд временных ограничений. Они касаются продажи топлива, работы общественного транспорта, торговых заведений и энергоснабжения. Часть мер вступит в силу уже 22 июня.

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Об этом заявил назначенный РФ "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев после экстренного заседания оперативного штаба. По его словам, решение было принято в связи с необходимостью корректировки логистики на фоне ситуации с безопасностью.

"Прошу отнестись с пониманием к введенным ограничениям. Они необходимы для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях", – заявил он.

После заседания штаба оккупационные власти объявили, что 22 и 23 июня в Севастополе не будут продавать топливо населению. Заправка будет доступна только для транспорта специальных служб, обеспечивающих жизнедеятельность города.

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Кроме того, меняется график работы общественного транспорта. Автобусы и другой муниципальный транспорт будут работать с 05:30 до 21:00. Морское сообщение также будет ограничено: паромы временно не будут курсировать, а перевозку пассажиров будут осуществлять только катера.

Новые ограничения

Отдельные изменения коснулись работы торговых объектов и заведений общественного питания. Крупные торговые центры, супермаркеты и гипермаркеты будут работать с 07:00 до 20:00. Небольшие магазины, киоски и аптеки смогут самостоятельно определять график работы.

Для кафе и других заведений общественного питания установлен режим работы с 08:00 до 20:00. Также оккупационные власти отменили все массовые мероприятия под открытым небом, начиная с 22 июня и до отдельного распоряжения.

Из-за ситуации с электроснабжением в городе не будут включать уличное освещение. В то же время жителей предупредили о возможных временных отключениях электроэнергии из-за перегрузки сетей за пределами Севастополя. Оккупационная администрация призвала население сократить потребление электроэнергии и не использовать одновременно большое количество бытовых приборов.

Проблемы с топливом

Ограничения ввели на фоне ухудшения ситуации с обеспечением полуострова топливом. Накануне стало известно, что в оккупированном Крыму фактически прекратили продажу бензина для гражданского населения. Если раньше топливо отпускали по специальным QR-кодам, то теперь заправляться разрешили только транспорту оперативных служб.

Такие решения совпали по времени с новыми атаками на объекты инфраструктуры, используемые для обеспечения оккупированного полуострова. Из-за этого оккупационные власти начали вводить дополнительные меры экономии и ограничения для населения.

Ночная атака

В ночь на 21 июня в Керчи раздалась серия взрывов. По сообщениям местных жителей и российских ресурсов, над городом работала противовоздушная оборона.

Под ударом оказались объекты портовой инфраструктуры. В частности, сообщалось о пожаре на терминале перевалки и хранения нефтепродуктов и сжиженного газа в Керчи.

Также взрывы раздавались в районе порта "Кавказ" в Краснодарском крае РФ. Именно через этот объект на паромах осуществляется доставка топлива в оккупированный Крым. После атаки в сети появились фото и видео с мест событий, на которых был виден дым и возгорания.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в оккупированном Крыму после серии ударов по логистическим и инфраструктурным объектам начали возникать проблемы с обеспечением топливом. На полуострове постепенно ужесточали ограничения на продажу бензина, а также предупреждали население о возможных трудностях с поставками.

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