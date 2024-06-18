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Александр Коваленко
Александр Коваленко
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

Блог | Крымский мост должен быть разрушен

Крымский мост должен быть разрушен

Насчёт Керченского моста…

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Данная незаконная постройка долгое время выполняла для южной группировки роль основной логистической артерии. Но после того как по нему стали что-то прилетать и подплывать, доля в материально-техническом обеспечении южной группировки РОВ снизилась, хотя и не исчезла вовсе.

В свою очередь, Керченский мост, не смотря на его снизившуюся из-за рисков роль, продолжает оставаться одной из самых удобных и объемных по грузопотоку артерий для южной группировки РОВ. А то, что в перспективе может быть использовано на максимум своих возможностей – должно ещё до того момента утратить свою функционабельность.

Рассмотрим вот такой сценарий.

Украина начинает контрнаступление на Юге и прорывается к Бердянску. Получает выход к Азовскому морю и разрезает группировку РОВ на южную и восточную. Вопрос, как в таком случае будет осуществляться МТО группировки РОВ в Херсонской области? Правильно – только через Керченский мост – Крым – Херсонская область. То есть, если вчера через мост на Крым отправили 3 танка, сегодня ноль и через неделю ноль, это не означает, что через месяц через него не будет отправлено 100 танков и 300 ББМ за сутки.

Или вот такой сценарий. Группа войск "Днепр" (ВОТ Херсонской и Запорожской областей), в процессе частичной или общей мобилизации на россии увеличивается с нынешних 120 тысяч тел, до 150-170 тыс. Вопрос, увеличение данной ГВ приведёт к ежесуточному увеличению её МТО? Очевидно, что да. За счет, какой логистики? Думаю, ответ вы уже знаете.

В войнах побеждали всегда не те, кто жил сегодняшним днём, а те, кто смотрел в будущее. 

Керченский мост должен утратить свою функционабельность.

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