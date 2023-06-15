Кто имеет право на отсрочку от службы через обучение во время военного положения в Украине: разъяснение

Украина продолжает проводить всеобщую мобилизацию, которая была объявлена в результате широкомасштабной агрессии России против Украины. Вопросы, касающиеся мобилизации в Украине, регулируются соответствующим законодательством.

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На службу в военное время могут призвать даже студентов вузов и колледжей. Владислав Юрчак, юрист адвокатского объединения T&T Partners, рассказал 24 Каналу, кто из студентов имеет право на отсрочку.

Так, как сообщил юрист, призыву не подлежат:

Учащиеся и студенты профессионально-технических училищ и колледжей.

Студенты колледжей, университетов, институтов и академий.

Аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, заведений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов.

Следует отметить, что в Украине действует Болонская система, которая предусматривает три цикла обучения в высшей школе: бакалавриат, магистратура и докторантура. Каждый из этих этапов рассматривается как отдельный этап обучения.

Важно помнить, что мужчин, закончивших бакалавриат и планирующих поступать на магистратуру, могут призвать на службу. Это связано с тем, что в течение этого переходного периода они не получают образование. Таким образом, право на отсрочку не применяется к этим лицам.

Это правило также касается мужчин, поступающих в аспирантуру или докторантуру.

Ранее сообщалось, о том кого точно не призовут на службу во время военного положения в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приняли законопроекты для усовершенствования работы ВЛК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

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