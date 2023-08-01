Кто из мужчин может выехать за границу Украины в августе и что нужно знать: разъяснение

Во время действия военного положения в Украине действует запрет на выезд за границу для мужчин возрастом от 18 до 60 лет. Однако некоторые категории граждан имеют такое право. Раньше исключение составляли студенты иностранных вузов, но такая уступка больше не актуальна.

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Как объясняют в Государственной пограничной службе Украины, на данный момент определены 11 категорий мужчин, которые могут свободно пересекать границу. Для подтверждения права выезда необходимы соответствующие документы.

Кто из мужчин в Украине может выехать за границу

– Сняты с воинского учета по состоянию здоровья. Основанием будет документально оформленная инвалидность или решение медицинской комиссии о непригодности к службе. Граждане с ограниченной пригодностью выехать за границу все еще не могут.

– Временно непригодные на основании справки об инвалидности или заключении ВВК. Статус действует до шести месяцев. Таким украинцам выезд разрешен, однако при наличии всех документов, подтверждающих статус.

– Мужчины, которые заботятся о трех и более детях младше 18 лет, причем не имеет значения, от скольких браков. Для выезда необходимо предоставить документы, подтверждающие, что мужчина их полноценно удерживает. В частности, понадобятся свидетельства о рождении всех детей, свидетельство о браке или его расторжении, решение органа опеки или удостоверение отца многодетной семьи (или нотариально заверенные копии).

– Родители-одиночки. Для выезда из Украины им тоже нужен ряд документов (свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав, документ о признании матери в качестве пропавшей без вести или объявления матери умершей).

– Мужчины с задокументированными I-III группы инвалидности. Для выезда необходима справка по форме №157-1/о, удостоверение, подтверждающее статус инвалида, пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи.

– Мужчины, которые сопровождают лицо с инвалидностью I или II группы или едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми. Однако пересечь границу можно только в сопровождении больного или человека с инвалидностью. Также могут выехать за границу те, кто сопровождает жен и детей с инвалидностью I или II группы или детей с тяжелыми перинатальными поражениями и другими заболеваниями при наличии соответствующего медицинского заключения.

– Мужчины с постоянным местожительством за границей, имеющие соответствующие отметки в паспорте.

– Военные, нуждающиеся в лечении или реабилитации за границей после ранения и имеющие направление и письмо от Минздрава о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает украинца на лечение. Также выехать могут военные, которые едут на обучение за границей.

– Водители, имеющие лицензию на международные перевозки грузов. Информация о них обязательно должна быть внесена в информационную систему Укртрансбезопасности. Также выезжать могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для армии, медицинские грузы или гуманитарную помощь.

– Работники железной дороги и моряки, работающие на международных рейсах. Для выезда им понадобятся трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт.

– Спортсмены, тренеры и деятели культуры. Спортсменам, тренерам, специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах для выезда необходимы решения Министерства спорта. Артисты могут уезжать за границу для благотворительного сбора или представления Украины на международной арене. Им требуются запросы на выезд и приглашение от организатора мероприятия, на основании которых Минкульт выдает разрешение пересечь границу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Кабмине заявили, что после полномасштабного вторжения количество беженцев из Украины достигло беспрецедентного масштаба. За границей находятся 6,2 млн украинцев.

– По данным СМИ, Офис президента после ряда скандалов заблокировал выезд за границу народным депутатам и чиновникам. Тех, кто уже покидал пределы государства, проверяют.

– Предприятиям за набор на работу сотрудников без военно-учетных документов грозит штраф в размере от 5,1 тыс. грн до 8,5 тыс. грн. То же касается вузов, куда поступают военнообязанные абитуриенты.

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