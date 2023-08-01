Что грозит работодателям за нарушение правил военного учета в Украине: разъяснение
Предприятия, которые в 2023 году будут брать на работу работников без военно-учетных документов, рискуют получить штраф в размере от 5,1 тыс. грн до 8,5 тыс. грн. Пребывание работника на военном учете является обязательным условием согласно новым правилам ведения военного учета.
Это также касается поступления абитуриентов на обучение. В частности, обязательно теперь должен предоставляться один из военно-учетных документов.
Для призывников это свидетельство о приписке (приписное свидетельство), для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного, для резервистов – военный билет.
В начале года появилась возможность предъявить такой документ в электронной форме с помощью приложения "Дія".
В случае нарушения соответствующих требований компаниям грозит штраф.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Студентов украинских и зарубежных вузов не должны призывать, пояснил юрист. Однако такие военнообязанные могут мобилизоваться по собственному желанию.
– С начала полномасштабной войны и введения общей мобилизации в Украине выросло количество студентов на платной форме обучения. Они пользуются правом на образование во избежание призыва.
– Кого в Украине могут мобилизовать в армию с 1 августа и как будут наказывать уклонистов, читайте в материале. Военное положение и общая мобилизация были продлены до 15 ноября 2023 года.
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