Что грозит работодателям за нарушение правил военного учета в Украине: разъяснение

Предприятия, которые в 2023 году будут брать на работу работников без военно-учетных документов, рискуют получить штраф в размере от 5,1 тыс. грн до 8,5 тыс. грн. Пребывание работника на военном учете является обязательным условием согласно новым правилам ведения военного учета.

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Это также касается поступления абитуриентов на обучение. В частности, обязательно теперь должен предоставляться один из военно-учетных документов.

Для призывников это свидетельство о приписке (приписное свидетельство), для военнообязанных – военный билет или временное удостоверение военнообязанного, для резервистов – военный билет.

В начале года появилась возможность предъявить такой документ в электронной форме с помощью приложения "Дія".

В случае нарушения соответствующих требований компаниям грозит штраф.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Студентов украинских и зарубежных вузов не должны призывать, пояснил юрист. Однако такие военнообязанные могут мобилизоваться по собственному желанию.

– С начала полномасштабной войны и введения общей мобилизации в Украине выросло количество студентов на платной форме обучения. Они пользуются правом на образование во избежание призыва.

– Кого в Украине могут мобилизовать в армию с 1 августа и как будут наказывать уклонистов, читайте в материале. Военное положение и общая мобилизация были продлены до 15 ноября 2023 года.

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