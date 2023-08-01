Кого в Украине могут мобилизовать с 1 августа и как будут наказывать уклонистов: подробное разъяснение

В связи с действием в Украине военного положения и общей мобилизации, которые решением Верховной Рады были продлены до 15 ноября 2023 года, принудительно мобилизовать в ряды Вооруженных Сил могут любого из мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Единственными условиями является пригодность по состоянию здоровья согласно решению ВЛК, военнообязанный не совершал тяжкого преступления, за которое он снят с военного учета, а также не имеет права на отсрочку.

Видео дня

Порядок мобилизации определяет закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Согласно ему, призыву на сегодняшний день подлежат мужчины:

– пригодные и ограниченно пригодные в возрасте от 27 до 60 лет, если они имеют или не имеют военного опыта;

– пригодные и ограниченно пригодные от 18 до 27 лет, если они уже проходили срочную службу и проходят военную службу в запасе или резерве;

– призывники в возрасте от 18 до 27 лет, не проходившие срочную службу, могут только добровольно подписать контракт с ВСУ – мобилизовать принудительно их никто не может;

– снятых и исключенных из военного учета мужчин, если ВЛК признает их пригодными или ограниченно пригодными по состоянию здоровья и если они не совершили тяжкое преступление, при котором мобилизация запрещена.

Мобилизация срочников с 1 августа

В то же время с 31 июля 2023 вступили в силу некоторые положения закона 3161-IX, которым вносятся изменения в порядок прохождения военной службы срочниками. По новым изменениям военные срочной службы, если с 24 февраля 2022 года истек срок их службы, подлежат мобилизации во время военного положения на общих основаниях. Они могут мобилизоваться только добровольно – тогда получают те же условия службы, что и военные, мобилизованные с 24 февраля 2022 года.

Что угрожает уклоняющимся от мобилизации

Граждане, уклоняющиеся от призыва по мобилизации, военному учету, несут административную и уголовную ответственность согласно законодательству. Эта норма регулируется Законами Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе".

Начальник Печерского территориального центра комплектования и социальной поддержки города Киева полковник Сергей Калугин пояснил, что в случае, если военнообязанный, например, уклоняется от повестки для сверки военно-учетных данных, к нему применяется административная ответственность – штрафы в размере от 510 до 1700 грн.

Если военнообязанный прошел сверку военно-учетных данных, медицинскую комиссию для призыва и избежал отправки в ряды ВС Украины в воинскую часть, то в таком случае наступает уголовная ответственность. Это статья 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период", согласно которой уклоняющийся наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Причем наличие осуждения за уклонение от мобилизации не препятствует дальнейшей мобилизации такого лица.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– юрист Богдан Пересада пояснил, что студентов дневной и дуальной формы обучения украинских и зарубежных вузов не должны призывать во время мобилизации в Украине. Однако такие военнообязанные могут стать в ряды ВСУ по собственному желанию;

– с начала полномасштабной войны и введения общей мобилизации в Украине выросло количество студентов-мужчин на платной форме обучения. Они пользуются правом на образование во избежание призыва.