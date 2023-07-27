В Украине мужчины уклоняются от мобилизации, поступая в вузы: есть ли ограничения по возрасту и какие 'лазейки' нашли

С началом полномасштабной войны и введением общей мобилизации в Украине выросло количество студентов-мужчин на платной форме обучения. Они пользуются правом на образование для уклонения от призыва.

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Как свидетельствуют данные Министерства образования и науки, в этом году количество контрактников в университетах сильно выросло – на 82%, если выделить только мужчин. Интересно, что количество соискателей образования в возрасте до 20 лет по сравнению с прошлым годом уменьшилось, однако резко возросло количество студентов в возрасте 30-50 лет, говорится в материале NGL Media.

Как пояснила ТСН юрист Марина Бекало, согласно статье 23 Закона о мобилизации, призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат все без исключения и независимо от возраста, специализации и уже имеющегося образования студенты, аспиранты, докторанты, ассистенты-стажеры высших учебных заведений, соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме обучения.

По словам Бекало, с юридической точки зрения студенты-мужчины призывного возраста ничего не нарушают, поскольку это один из законных способов получить отсрочку, хотя адвокат признала, что вероятнее всего такой рост числа студентов-мужчин связан с уклонением от призыва во время мобилизации.

В то же время, согласно Постановлению КМУ №1487, вузы обязаны принимать на обучение призывников, военнообязанных и резервистов только после взятия их на военный учет в ТЦК СП. Этого требования учебные заведения не соблюдают, ведь юридически они не отвечают профильному законодательству об образовании, отметила юрист.

Она пояснила, что правила поступления на обучение, согласно закону об образовании, не предусматривают условий соблюдения военного учета поступающих на обучение, поэтому учебные заведения не имеют оснований не принять абитуриента, а также отчислить соискателя образования в связи с нарушением им правил военного учета

Адвокат считает, что для того, чтобы мужчины не злоупотребляли своими правами на отсрочку, необходимо внести соответствующие изменения в ст. 23 Закона о мобилизации в части предоставления отсрочки студентам и аспирантам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– летом этого года под общую мобилизацию в Украине могут попасть украинские абитуриенты. Это может произойти в так называемый промежуточный период. Повестки могут дать и тем студентам, которые по разным причинам были отчислены из учебных заведений;

– в этом году студентов, которые учатся на дневной и дуальной форме обучения в украинских или зарубежных учебных заведениях, не будут призывать в армию. Однако они могут мобилизоваться добровольно;

– под мобилизацию могут попасть студенты, которые после окончания бакалавриата и перед поступлением в магистратуру временно не являются студентами вуза. Отсрочка им не предоставляется, поскольку формально в этот период они не получают образование.