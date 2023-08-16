Кто может получить отсрочку от мобилизации из-за инвалидности родных: подробное разъяснение

Недавно в Украине сократили список лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации. Если раньше им могли воспользоваться все военнообязанные, имеющие родственников с инвалидностью, то теперь только при условии, что такие лица не имеют других трудоспособных родственников, обязанных их содержать.

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Соответствующая норма была внесена как правка к принятому Веховной Радой законопроекту №9342 от 29.05.2023 "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В частности, документ был дополнен фразой: "При условии, что у таких лиц с инвалидностью нет других трудоспособных лиц, обязанных, согласно закону, их содержать".

Речь идет о жене (супруге) с инвалидностью и/или одно из родителей или родителей жены (супруга) с инвалидностью I или II группы.

Как пояснила в комментарии ТСН адвокат Марина Бекало, реализовать право на отсрочку возможно только в случае доказательства, что среди членов семьи нет других трудоспособных лиц, которые обязаны по закону содержать родственников с инвалидностью.

Согласно Семейному кодексу, содержать лиц с инвалидностью обязаны совершеннолетние дети, второй из супругов (жена или супруг), трудоспособные родители лица с инвалидностью – члены семьи первой степени родства. То есть, если военнообязанный имеет, например, мать с инвалидностью, а также трудоспособных братьев или сестер, то правом на отсрочку он воспользоваться не сможет.

Напомним, также бронировать работников от мобилизации могут предприятия критической инфраструктуры или выполняющие специальные задачи для обороны Украины.

Согласно законодательству, бронированию подлежат работающие военнообязанные:

– в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;

– на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи (заказы), если это необходимо для их выполнения;

– на предприятиях, учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнения работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

– на предприятиях, учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Хмельницкой области задержали чиновника военкомата, который наладил схему оформления фиктивных справок о непригодности к службе. Теперь представителю ТЦК грозит от трех до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества;

– несмотря на военное положение и общую мобилизацию в Украине, отдельные категории военнообязанных не подпадают под призыв. Этот вопрос регулируется статьей 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".