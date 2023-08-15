Кто может получить бронь от мобилизации в Украине с 1 сентября и что нужно знать: разъяснение

В Украине до 15 ноября продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан могут призвать на службу. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки для уточнения данных или прохождения медкомиссии, по результатам которой человека могут признать непригодным к службе.

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Также некоторые категории лиц могут получить бронь от мобилизации. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Бронь военнообязанных осуществляется в мирное и в военное время с целью обеспечения функционирования органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий, учреждений и организаций в особый период.

Согласно постановлению Кабинета министров № 400 от 28 апреля 2023 года, порядок и сроки брони от мобилизации были изменены. Документ предусматривает, что бронь можно будет оформить в течение 25 дней.

Критерии определения предприятий, учреждений и организаций, которые имеют важное значение для отраслей национальной экономики определяет приказ № 952 Министерства экономики Украины. В документе говорится, что бронировать работников могут предприятия критической инфраструктуры или выполняющие специальные задачи для обороны Украины.

Чтобы работник подпадал под бронь, необходимо, чтобы предприятие соответствовало таким требованиям:

– поддержка и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабинета министров Украины или Министерства экономики;

– реализация государственной политики, за формирование которой отвечает Министерство экономики;

– финансовая государственная поддержка в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

– выполнение работ или предоставление услуг для Министерства экономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены на срок не менее шести месяцев;

– пребывание в сфере управления Минэкономики и выполнение государственных заказов;

– осуществление деятельности на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Министерство экономики;

Согласно законодательству, бронированию подлежат военнообязанные, которые работают:

– в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления, если это необходимо для обеспечения их функционирования;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задания (заказы), если это необходимо для их выполнения;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих производство товаров, выполнение работ и услуг, необходимых для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований;

– на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, сотрудники ТЦК и СП могут вручать повестки в общественных местах, однако в последнее время украинцы стали сообщать, что находят приглашения в военкоматы в почтовых ящиках. Юристы отмечают, что такая повестка не считается врученной, но при этом гражданин должен сделать для себя выводы, когда увидел в почтовом ящике повестку.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершилась масштабная проверка ТЦК и СП, после которой президент Владимир Зеленский поручил уволить всех областных военкомов. Вероятно, в дальнейшем начнется очистка районных и городских территориальных центров комплектования.

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