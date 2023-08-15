Считается ли врученной повестка, брошенная в почтовый ящик, и что грозит уклонистам от мобилизации: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан могут призвать на службу. Сотрудники ТЦК и СП могут вручать повестки в общественных местах, однако в последнее время украинцы стали сообщать, что находят приглашения в военкоматы в почтовых ящиках.

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Юристы отмечают, что такая повестка не считается врученной, но при этом гражданин должен сделать для себя выводы, когда увидел в почтовом ящике повестку. Об этом в комментарии ТСН рассказали адвокаты Андрей Межирицкий и Марина Бекало.

По словам Межирицкого, законодательство не предусматривает какой-либо ответственности, если человек не явился в ТЦК по повестке, которую нашел в почтовом ящике. Юрист объяснил, что несмотря на это ТЦК иногда составляет протокол об административном правонарушении за неявку по повестке, которую оставили в почтовом ящике.

При этом человек может даже не знать о составлении протокола, ведь его сотрудники ТЦК также направляют по почте. В результате на военнообязанного налагается штраф. В свою очередь, это может иметь следующие последствия: запрет на открытие или закрытие банковских счетов, блокирование банковских счетов, запрет на отчуждение движимого или недвижимого имущества.

Адвокат Марина Бекало добавила, что повестка считается врученное, если были соблюдены все законные требования. В частности, ст. 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК в сроки, указанные в полученных ими документах.

За уклонение от мобилизации предусмотрена административная и уголовная ответственность. Однако последняя наступает на этапе, когда военнообязанному уже вручили повестку о необходимости явиться непосредственно для прохождения службы – мобилизационное распоряжение. Следовательно, до этого такой человек должен был уточнить свои учетные данные в ТЦК и СП, пройти медицинскую комиссию и быть признан годным к службе.

Согласно статье 335 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава", человек может быть привлечен к уголовной ответственности и понести наказание в виде ограничения свободы сроком до 3 лет.

Однако статья 336 Уголовного кодекса Украины "Уклонение от призыва на военную службу по мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период" предусматривает более суровое наказание – лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

Напомним, всеобщая мобилизация предполагает, что ряды Вооруженных сил Украины во время военного положения пополнят еще сотни тысяч человек в дополнение к тем, кто уже на фронте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине завершилась масштабная проверка ТЦК и СП, после которой президент Владимир Зеленский поручил уволить всех областных военкомов. Вероятно, в дальнейшем начнется очистка районных и городских территориальных центров комплектования.

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