Кто может получить отсрочку от мобилизации в Украине и при каких условиях: подробное разъяснение

Получить отсрочку от мобилизации смогут не просто лица, родные лиц с инвалидностью (родителей с инвалидностью 1 или 2 группы, или имеют жену с инвалидностью, независимо от группы). Отсрочка теперь будет предоставляться только в случае, если родственники таких лиц с инвалидностью не имеют других трудоспособных членов семьи.

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Такие изменения 28 июня были внесены депутатами Верховной Рады Украины в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Об этом рассказала руководительница аналитического центра общественной организации "Юридическая сотня" Мария Звягинцева, в своем интервью Украинскому Радио.

В частности, специалист отметила, что согласно закону, за нетрудоспособных родителей отвечают совершеннолетние трудоспособные дети. Раньше, если, скажем, у отца с инвалидностью 2 группы было несколько сыновей, то каждый из них имел право на отсрочку. Однако сейчас этот аспект был изменен.

"Однако мы не можем спрогнозировать, как именно будет применяться эта правка на практике, поскольку один из сыновей может проживать в другом населенном пункте, то есть быть там официально зарегистрированным и давно там проживать. Как это будет на практике реализовано ― нужно будет смотреть на изменения подзаконных актов и на разъяснение Минобороны", ― объясняет юрист.

Как отмечается, целью этого изменения было прекращение практики, когда на одного человека с инвалидностью по уходу записывали несколько человек, чтобы избежать мобилизации.

"Эта правка не распространяется на пункт, который говорил об уходе. Речь идет об уходе, опеке недееспособных ― если другие лица не могут предоставлять такой уход человеку с инвалидностью, нуждающемуся в постоянном уходе, или если военнообязанный является опекуном недееспособного лица по решению суда, то он продолжает иметь право на отсрочку", – отмечает Мария Звягинцева.

Совершеннолетние трудоспособные дети, согласно закону, должны содержать своих нетрудоспособных родителей. Если такие дети уехали за границу или проживают в другом населенном пункте, тогда трудно спрогнозировать как будет действовать закон в таких условиях.

Как отмечается, возможна ситуация, когда лицо с инвалидностью заключило соглашение о пожизненном содержании, а его дети находятся за границей. Возникает вопрос, как реализовать право на отсрочку для ухаживающего человека в таком случае. Поскольку есть дети, которые по закону обязаны помогать родителям. Поэтому, как отмечает эксперт, очень важно иметь детализированные разъяснения или соответствующие подзаконные нормы, чтобы разрешить эту ситуацию.

Что касается документов, которые необходимо иметь, чтобы подтвердить право на освобождение от мобилизации, то, прежде всего, нужно предоставить: документ, удостоверяющий, что родственник является лицом с инвалидностью, такой как заключение от соответствующей комиссии или удостоверение личности с инвалидностью; документы, подтверждающие родственные связи (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка и т.д).

Ранее сообщалось, что в Украине планируется объединить базы данных Государственной пограничной службы и Территориальных центров комплектования. Таким образом, чиновники хотят бороться с коррупцией.

Мобилизация в Украине продлится по меньшей мере до 15 ноября 2023 года. Отдельные категории мужчин не подпадают под призыв.

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