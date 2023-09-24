Кто может претендовать на статус ветерана военной службы: разъяснение ТЦК

Ветеранами военной службы могут быть признаны некоторые категории граждан. В ТЦК разъяснили, что в их перечень входят, в частности, украинцы, безупречно прослужившие на военной службе и некоторые лица с инвалидностью.

Об этом на брифинге в Military Media Center рассказал представитель Печерского районного в Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки сержант Ярослав Бондаренко. Также он проинформировал о льготах ветеранам.

"Ветеранами военной службы могут быть признаны такие граждане Украины: безупречно прослужившие на военной службе 25 и более лет в календарном или 30 и более лет в льготном исчислении; лица с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанные с исполнением обязанностей военной службы; лица с инвалидностью I и II группы, инвалидность которых наступила в результате заболевания, полученного в период прохождения военной службы, имеющих выслугу военной службы 20 лет и старше", – сказал Бондаренко.

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По его словам, этот статус позволяет получить бесплатное пользование заведениями здравоохранения Министерства обороны Украины и ряд других льгот. В частности: первоочередное безвозмездное приобретение лекарства по рецептам врачей; преимущественное право обеспечения санаторно-курортным лечением в санаториях с льготной оплатой стоимости путевок ветеранов и членов их семей; 50% скидки на плату за пользование жильем и плату за коммунальные услуги.

Кроме того, ветераны военной службы имеют право на первоочередное обеспечение жильем лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и безвозмездный проезд в пределах Украины один раз в год железнодорожным транспортом или автобусом междугородного сообщения для лечения и отдыха.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили установить специальные стипендии для военнослужащих, возвращающихся в мирную жизнь. Предполагается, что такие выплаты военные будут получать в течение 2-3 лет после демобилизации. Размер будет зависеть от должности военного, срок службы и т.д. При этом существующие пожизненные льготы могут быть отменены.

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