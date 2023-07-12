'Кто может – просто убегает': оккупант признался жене, что лучше отсидит в тюрьме, чем вернется на войну в Украину. Перехват

Российские солдаты все меньше хотят участвовать в войне против Украины. Так, один из оккупантов рассказал, что "лучше бы отсидел в тюрьме", чем вернулся на фронт.

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Он сообщил об этом своей жене по телефону. Беседа была перехвачена ГУР МО Украины (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

Захватчик рассказал супруге, что солдатов РФ запугивают в случае, если кто-то оставляет позиции.

"Никто ничего не говорит опять…Никому верить нельзя короче", – комментирует россиянин.

Он рассказал, что многие его коллеги мечтают покончить с военным делом.

"У кого есть возможность, просто тупо бегут", – говорит он.

По его словам, тем военным, кто оставил позиции, "дают по 5 лет".

Сам он сказал, что после отпуска не планирует возвращаться на войну.

"Лучше уж на крайняк в тюрьму сесть, чем вот здесь погибнуть", – заявил оккупант жене.

Напомним, что это не первый случай жалоб солдат РФ на непрофессионализм командиров на войне. Так, российские захватчики продолжают жаловаться на скотское отношение к рядовым оккупантам, в особенности к мобилизованным. Их бросают на передовую, используя как пушечное мясо.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и несут значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось всего несколько десятков личного состава.

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