Кто-то в Кремле очень хочет окончания 'СВО' и конца Путина: почему новые 'жесты доброй воли' стали его личной ответственностью

Пытаясь "соревноваться" с часто бывающим в зоне боевых действий президентом Украины Владимиром Зеленским, глава РФ Владимир Путин вынужден был начать ездить на оккупированные территории. Однако те, кто организовывает поездки для российского диктатора, очень сильно его подставляют: Путин и близко не приближается к передовой, а фото- и видеоотчеты из поездок подчеркивают, что он избегает своих же солдат.

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Таким образом, в окружении диктатора кто-то очень стремится возложить поражение России в войне против Украины на Путина лично, и после поездок "в зону СВО" от этого хозяину Кремля не отвертеться. Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона".

По мнению автора канала, проанализировав и сравнив появления Зеленского и Путина на фронте, не сложно прийти к выводу: окружение российского диктатора занималось системной дискредитацией хозяина Кремля.

"На протяжении всей истории военных конфликтов, одним из самых действенных и эффективных инструментов поддержания боевого духа было "пребывание лидера государства на фронте". Ничто так не вдохновляет воина, как видеть своего президента/короля/монарха/царя/вождя (нужное подчеркнуть) рядом с собой в зоне боевых действий. Зеленский, осознавая это, активно использовал данный инструмент", – пишет паблик.

В частности, президент Украины побывал:

– в сентябре 2022 года – в Изюме, в ходе Харьковского контрнаступления: тогда Зеленский выступил перед украинскими военными и наградил государственными наградами тех, кто особо отличился в освобождении региона..

– в ноябре 2022 года – в Херсоне, в результате отвода ВС РФ с правобережья Херсонской области: тогда глава государства побывал на встрече с херсонцами и принял участие в торжественном поднятии государственного флага над освобожденным облцентром.

"Впоследствии обоих мероприятий, наблюдалась истерическая пена на федеральных каналах. "Как мы такое допустили?!". Видимо, что-то похожее происходило и в кремлевских кабинетах. Кроме поддержания боевого духа солдат и местного населения у этих визитов была еще одна, негласная цель. Зеленский буквально бросал "дуэлянтскую перчатку" в лицо Путина, якобы намекая, что президент РФ и близко неспособен совершить нечто подобное", – пишет канал.

В итоге Кремль традиционно принял самое глупое из всех возможных решение – и попался на крючок, "приняв вызов" украинского президента. И Путин спустя 10 месяцев после начала полномасштабной войны против Украины вылез из бункера, чтобы отправиться в "турне" якобы в "зону проведения СВО".

Первым делом 5 декабря 2022 Путин посетил поврежденный несколькими месяцами ранее Крымский мост с проверкой о ходе ремонтных работ. Это был первый визит диктатора на оккупированные территории Украины после 24 февраля 2022 года – и то, к фронту он рискнул подобраться на расстояние около 300 км.

В ответ Зеленский уже 6 декабря, в День Вооруженных сил Украины, отправился в Славянск Донецкой области в 40 км от передовой.

"Далее, 20 декабря на федеральных каналах запускается месседж о, якобы, посещении Путиным зоны проведения СВО. Как впоследствии выяснилось, "зоной проведения СВО" оказался штаб ЮВО в Ростове. Где был Зеленский 20 декабря? В охваченном огнем Бахмуте вручал награды личному составу защитников города", – напоминает автор канала "Досье Шпиона".

Далее диктатор пару месяцев собирался с духом – и в марте, через год с лишним после полномасштабного вторжения, такие доехал до "зоны СВО".

"По сути, первый полноценный визит Путина в зону СВО состоялся 19 марта 2023, спустя 13 месяцев с начала СВО. Под покровом ночи, Путин встретился с якобы несколькими местными жителями Мариуполя (и даже тут получился конфуз – кто-то кричал из окна, что это всё постановка). Где был Зеленский в эти дни? Снова в Бахмуте, который на тот момент, по словам Пригожина, находился под контролем ЧВК. И снова в окружении своих солдат", – пишет автор канала.

Но особо позорной для диктатора стал приезд "на фронт" – на оккупированную часть Херсонской области.

"Крайний случай – "пасхальный" приезд Путина в Херсонскую область 18 апреля. Визит, который изначально обозначался как "приезд на фронт", быстро развеялся OSINT исследователями, которые указали, что "фронт" - это Геническ, в 140 км от линии боевых действий. А вместо солдат, как это принято у Зеленского, компанию Путину составил лишь заметно постаревший и уставший генерал Теплинский. Зеленский, кстати, в это время находился в Авдеевке, в 15 км от Донецка", – отмечено в сообщении.

При этом ни на одном из фото или видео из поездок Путина "на фронт" нет вооруженных российских военных, которые в огромном количестве окружают его визави во время каждого приезда в зону боевых действий.

"О чем это все говорит? По-моему, кто-то усердно подставляет Путина организацией подобных визитов. В публичной плоскости значимость, опасность и резонансность визитов президентов несоизмерима. Здесь с огромным отрывом лидирует Зеленский. Более того, тот, кто подал Путину идею крайнего посещения Херсонской области, назвав это посещением "линии фронта" оказал ему "медвежью услугу". В контексте вероятного контрнаступления ВСУ, и возможного изменения границ и зон боевых действий, всё это произойдет после визита Путина в зону СВО", – приходит к выводу автор.

Следовательно, последующие "жесты доброй воли" со стороны оккупационной армии, убежден блогер, будут уже прямой ответственностью Путина, а не военного командования российской армии, начиная от министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы генштаба РФ Валерия Герасимова и ниже по иерархии.

"Ну и главное – посетив зону СВО, Путин окончательно связал себя "узами успехов и поражений". Теперь каждый успех СВО – успех Путина, каждый провал – провал Путина. А конец СВО будет означать конец самого Путина. И кому-то из кремлевских приближённых Путина это очень по нраву", – резюмировал автор канала.

Напомним, 18 апреля в Кремле заявили, что Путин "приехал на фронт" в Херсонской и Луганской областях Украины.

Приехал "величайший геополитик" к своим военным не с пустыми руками, он подарил им иконы.

Вранье Кремля разоблачили OSINT-аналитики, которые показали, куда на самом деле привозили диктатора: он "рисковал жизнью" в поселке Счастливцево на Арабатской стрелке, откуда до ближайших позиций ВСУ – свыше 130 км.