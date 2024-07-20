Кубинцы продолжают массово ехать на войну против Украины: РФ заманивает их выплатами и паспортами

Страна-агрессор Россия продолжает вербовать жителей Кубы воевать на стороне своей оккупационной армии против Украины. Правительство Кубы пытается остановить вербовку, однако пока безуспешно.

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Количество кубинцев, которые воюют в Украине, уже превышает несколько сотен. Общее количество узнать сложно. Об этом пишет издание Bloomberg с ссылкой на источники.

По данным собеседников журналистов, наемники записываются в ряды оккупантов через неофициальные каналы. Главная из причин – выплаты, которые предлагает минобороны страны-агрессора "добровольцам".

Куба находится в состоянии экономического кризиса, борется с отключением электроэнергии и нехваткой продовольствия. Это вызвало массовую миграцию и уличные протесты.

Кроме того, некоторых кубинцев также привлекает перспектива получить российский паспорт после того, как диктатор РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранцам получать гражданство в обмен на службу на войне.

Bloomberg напоминает, что Россия активизировала призыв на военную службу внутри страны и за рубежом, пытаясь заменить огромное количество военных, которые погибли или были ранены во время боевых действий в Украине.

В конце 2023 года сообщалось, что на поле боя в Украине впервые заметили боевиков из Кубы. Наемники подписывают контракты с минобороны РФ через военкоматы. Всего удалось установить личности около 200 боевиков.

В свою очередь кубинские власти после резонанса публикаций заявили, что якобы перекрыли канал торговли людьми и перемещение наемников в Россию для участия в войне против Украины.

Минобороны РФ пообещало платить кубинцам около 2 тыс. долларов в месяц.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в ЦНС заявили, что в РФ существует механизм вербовки иностранных студентов на войну против Украины. К службе привлекают китайцев, непальцев, узбеков, египтян, молдаван, шриланкийцев. Основная мотивация таких наемников – финансовая.

– Стало известно, что шесть наемников из Непала, служивших в российской армии, были убиты. Власти этой страны попросили Кремль не вербовать своих граждан в российскую армию и немедленно отправить каждого непальского солдата обратно в гималайскую страну.

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