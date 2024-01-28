Угрожают депортацией: в России массово вербуют иностранных студентов в войско

В России существует механизм вербовки иностранных студентов на войну против Украины. К службе привлекают китайцев, непальцев, узбеков, египтян, молдаван, шриланкийцев.

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Основная мотивация таких наемников – финансовая. Об этом сообщил Центр национального сопротивления на своем сайте.

В ЦНС отметили, что в последнее время в украинский план часто попадают иностранцы, которые воюют на стороне России.

"В ходе бесед с такими военнопленными был выявлен ряд факторов, указывающих на организованную схему склонения иностранных студентов к подписанию контракта с ВС РФ", – заявила пресс-служба.

Вокруг высших учебных заведений Москвы, в частности Российского университета дружбы народов, активно размещаю рекламу контрактной военной службы.

Кураторы групп и российские студенты, которые должны помогать иностранцам в акклиматизации и учебе, рассказывают о финансовом обеспечении военнослужащих РФ. Если у иностранного студента есть проблемы с деньгами или острая потребность в них (оплата за обучение, лечение и т.д.), его склоняют пойти в военкомат.

"Часто к таким студентам посылают лиц, похищающих у них средства, чтобы создать чувство безысходности и отчаяния. Затем их шантажируют угрозой депортации", – написали в ЦНС.

Более того, на иностранных студентов настроена таргетированная реклама в социальных сетях (YouTube, Tik-Tok) о службе в рядах оккупационной армии. Основной аргумент финансовый – возможность заработать средства для дальнейшего обучения и проживания в России.

Готовят иностранцев на базе учебно-методического центра военно-патриотической подготовки "Авангард", размещенного на территории милитаристического парка "Патриот" в Москве.

"Центр Авангард" был основан правительствами Москвы и Московской области при поддержке министерства обороны Российской Федерации. Идею его создания поддержал лично диктатор Владимир Путин, для популяризации среди молодежи военной и государственной службы.

Формально он находится в ведении департамента образования и науки города Москвы – минобразования Московской области. На территории "Авангарда" регулярно проводятся милитарные выучки молодежи 14–17 лет. Это также служит прикрытием для подготовки там иностранцев.

В среднем одновременно там обучаются около 300 иностранных лиц. Многие владеют русским языком слабо, поэтому их учат жестовым командам и ключевым словам.

Иностранцам боевые задания раздают российские офицеры и сержанты. Они же и выводят их на поле сражения, но сами возвращаются на тыловые позиции.

К иностранцам в российской армии относятся пренебрежительно, небрежно, их особо не берегут. Их положение сравнимо с подразделениями, сформированными из заключенных.

Центр национального сопротивления призвал распространять соответствующую информацию о потенциальных угрозах для иностранцев, которые до сих пор учатся или намерены получать высшее образование в России.

"Жителям временно оккупированных территорий в случае контакта с такими лицами рекомендуем информировать их о возможности сдачи в плен Силам обороны Украины, где им будет гарантировано надлежащее обращение как с военнопленными в соответствии с нормами международного гуманитарного права", – подытожил ЦНС.

Как писал OBOZ.UA, ранее Центр нацсопротивления сообщил, что в составе ВС РФ неоднократно замечены кубинцы, непальцы, белорусы, сербы. Недавно на временно оккупированных территориях Донбасса были замечены наемники из Малайзии, сопровождаемые переводчиком, а также бывшие "вагнеровцы".

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