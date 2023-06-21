Куча металлолома: на Запорожье ВСУ уничтожили российскую гаубицу 'Мста-С' вместе с экипажем. Фото

Оккупационная армия страны-агрессора России потеряла на фронте в Украине очередную самоходную гаубицу 2С19 "Мста-С". Вооруженные силы Украины "отминусовали" у врага эту технику на Запорожском направлении.

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Гаубица оккупантов превратилась в кучу металла в начале июня. Соответствующие фото уничтоженной техники опубликовали в Telegram-канале "Досье шпиона".

По данным автора канала, вместе с "Мста-С" был уничтожен и экипаж гаубицы – пять военных оккупационной армии России. Как отмечается, техника находилась в распоряжении 58-й общевойсковой армии вооруженных сил страны-агрессора России.

Также в сообщении говорится, что для поражения российской гаубицы украинские воины применили боеприпасы GMLRS, используемые высокомобильными артиллерийскими ракетными системами M142 HIMARS и M270.

Ранее стало известно, что бойцы Службы безопасности Украины, которые принимают участие в украинском контрнаступлении, менее чем за неделю уничтожили 21 единицу военной техники России.

Благодаря ювелирной работе операторов БПЛА враг потерял 11 своих танков, две самоходные артиллерийские установки, две БМП, два МТЛБ и один броневик, а также три единицы автомобильной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины в среду, 21 июня, уничтожили еще один российский вертолет. Вражеский Ми-24 "приземлили" после обеда на Запорожском направлении.

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