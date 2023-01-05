Куда делись 150 тыс. российских ''мобиков'': Жданов объяснил, есть ли у врага силы для нового наступления

После того, как в России провели "частичную" мобилизацию и призвали около 300 тысяч человек, на фронт в Украину якобы было отправлено только 150 тысяч новоиспеченных оккупантов для восстановления потерь. Поэтому возникает вопрос, куда делись остальные "мобики", и задействует ли их агрессор в возможном новом наступлении.

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На это обратил внимание украинский военный эксперт Олег Жданов, отвечая на вопросы подписчиков своего YouTube-канала. Он подчеркнул, что наличие у россиян 150 тысяч военнослужащих резерва еще не говорит о том, что у нее сформирована ударная группировка (чтобы просмотреть видео, пролистайте новость до конца).

"Ударная группировка – это броня. Это артиллерия, авиация, танки, БМП. Они постоянно перевозят мобилизованных на тентованных грузовиках. Сегодня эшелонов с техникой мы не видим, чтобы они следовали один за другим", – отметил эксперт.

По его словам, танковый полк это три батальона по 42 танка и плюс в отдельных подразделениях еще около 140-160 единиц. Приблизительно такое количество этой бронетехники необходимо для формирования одного полка.

"А теперь представьте, если это 200 тысяч, то это 20 дивизий. Артиллерийский полк – это 72 артиллерийские системы. 72 ствола нужно, чтобы его укомплектовать", – объяснил Жданов.

Он выразил сомнение, что в России есть необходимое количество такой исправной техники хотя бы старого советского образца. И даже если она есть, всю ее нужно перепускать через заводы.

Рассказ же о том, что россияне перевели экономику на военные рельсы, предполагает эксперт, вероятнее всего, не соответствует действительности.

Также он убежден, что ныне РФ не сможет наладить выпуск запчастей для танков Т-72, Т-80, Т-62. Им придется ремонтировать технику способом "каннибализма" – разбирать один танк на запчасти для других. В таких условиях о глубокой модернизации техники вообще речь не идет.

"Поэтому собрать 200 тысяч можно и очевидно, что их собрали. Проблема в другом – как их вооружить. Чтобы перевезти полк, нужно 10 военных эшелонов. Представляете, какое движение на железной дороге РФ должно быть сейчас, чтобы перебросить такое количество войск", – отметил Жданов.

Ранее эксперт подчеркивал, что российский диктатор Владимир Путин готовит свою страну к масштабной войне против Украины. И чтобы добиться своей цели, он пытается привлечь к ней всех до последнего россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях депутат комитета по обороне нелегитимной Госдумы Андрей Гурулев заявил, что у России нет предпосылок к проведению второй волны мобилизации. По его словам, ее не будут проводить как минимум ближайшие шесть месяцев.

Однако по данным украинской разведки, с 5 января в РФ запланирован старт новой волны мобилизации. Ее необходимость обусловлена нехваткой живой силы в оккупационной армии.

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