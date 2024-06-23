Куда обращаться в случае проблем и злоупотреблений в ТЦК и СП: Генштаб опубликовал номера телефонов

В Украине на фоне скандалов во время оповещения населения о мобилизации опубликовали номера всех областных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Туда граждане могут обращаться, чтобы сообщить о случаях проблем и злоупотреблений со стороны сотрудников Центров.

Видео дня

Информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ. Номера телефонов ведомств распределены по регионам в зависимости от оперативного командования, которому они подчиняются.

"Мы стремимся построить качественную систему обратной связи и оперативное реагирование на любые проблемы и злоупотребления в ТЦК и СП", – отметили в Генштабе.

Там подчеркнули, что хотят обеспечить действенную коммуникацию в командовании Сухопутных войск. Поэтому был проведен анализ эффективности работы каждого контакта и было принято решение обновить все номера ОТЦК и СП по единому стандарту.

Так, на указанные номера просят звонить по телефону тех, кто сталкивается с противоправными действиями военнослужащих ТЦК и СП или имеет вопрос по мобилизации и воинскому учету в своем регионе.

Список контактных телефонов ОТЦК и СП

ОК "Север":

– Киевский МТЦК и СП: (066) 033 78 17 круглосуточно;

– Киевский ОТЦК и СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00);

– Житомирский ОТЦК и СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00);

– Черниговский ОТЦК и СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00);

- Черкасский ОТЦК и СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00);

– Сумской ОТЦК и СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00);

– Полтавский ОТЦК и СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00).

ОК "Юг":

– Кировоградский ОТЦК и СП: (066) 033 79 62 круглосуточно;

– Николаевский ОТЦК и СП: (066) 033 79 52 круглосуточно;

– Одесский ОТЦК и СП: (066) 033 79 37 круглосуточно;

– Винницкий ОТЦК и СП: (066) 033 79 65 круглосуточно;

– Херсонский ОТЦК и СП: (066) 033 79 42 (09:00-18:00).

ОК "Запад":

– Закарпатский ОТЦК и СП: (066) 033 80 24 круглосуточно;

– Ивано-Франковский ОТЦК и СП: (066) 033 80 59 круглосуточно;

– Тернопольский ОТЦК и СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00);

– Хмельницкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 94 (09:00-17:00);

– Волынский ОТЦК и СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00);

– Львовский ОТЦК и СП: (066) 033 79 91 круглосуточно;

– Ривненский ОТЦК и СП: (066) 033 79 81 круглосуточно;

– Черновицкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 61 круглосуточно.

ОК "Восток":

– Днепропетровский ОТЦК и СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30);

– Запорожский ОТЦК и СП: (066) 033 81 29 круглосуточно;

– Харьковский ОТЦК и СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00);

– Донецкий ОТЦК и СП: (066) 033 81 35 круглосуточно;

– Луганский ОТЦК и СП: (066) 033 81 69 круглосуточно.

Горячая линия КСО ВС Украины: 0 800 301 937.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты "Бесплатной юридической помощи" подчеркнули, что представители ТЦК, согласно закону, не имеют права задерживать личность, забирать личные вещи, препятствовать общению с родственниками, изымать авто. Тем более – использовать силу против людей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!