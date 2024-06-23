Куда обращаться в случае проблем и злоупотреблений в ТЦК и СП: Генштаб опубликовал номера телефонов
В Украине на фоне скандалов во время оповещения населения о мобилизации опубликовали номера всех областных Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Туда граждане могут обращаться, чтобы сообщить о случаях проблем и злоупотреблений со стороны сотрудников Центров.
Информацию обнародовал Генеральный штаб ВСУ. Номера телефонов ведомств распределены по регионам в зависимости от оперативного командования, которому они подчиняются.
"Мы стремимся построить качественную систему обратной связи и оперативное реагирование на любые проблемы и злоупотребления в ТЦК и СП", – отметили в Генштабе.
Там подчеркнули, что хотят обеспечить действенную коммуникацию в командовании Сухопутных войск. Поэтому был проведен анализ эффективности работы каждого контакта и было принято решение обновить все номера ОТЦК и СП по единому стандарту.
Так, на указанные номера просят звонить по телефону тех, кто сталкивается с противоправными действиями военнослужащих ТЦК и СП или имеет вопрос по мобилизации и воинскому учету в своем регионе.
Список контактных телефонов ОТЦК и СП
ОК "Север":
– Киевский МТЦК и СП: (066) 033 78 17 круглосуточно;
– Киевский ОТЦК и СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00);
– Житомирский ОТЦК и СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00);
– Черниговский ОТЦК и СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00);
- Черкасский ОТЦК и СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00);
– Сумской ОТЦК и СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00);
– Полтавский ОТЦК и СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00).
ОК "Юг":
– Кировоградский ОТЦК и СП: (066) 033 79 62 круглосуточно;
– Николаевский ОТЦК и СП: (066) 033 79 52 круглосуточно;
– Одесский ОТЦК и СП: (066) 033 79 37 круглосуточно;
– Винницкий ОТЦК и СП: (066) 033 79 65 круглосуточно;
– Херсонский ОТЦК и СП: (066) 033 79 42 (09:00-18:00).
ОК "Запад":
– Закарпатский ОТЦК и СП: (066) 033 80 24 круглосуточно;
– Ивано-Франковский ОТЦК и СП: (066) 033 80 59 круглосуточно;
– Тернопольский ОТЦК и СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00);
– Хмельницкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 94 (09:00-17:00);
– Волынский ОТЦК и СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00);
– Львовский ОТЦК и СП: (066) 033 79 91 круглосуточно;
– Ривненский ОТЦК и СП: (066) 033 79 81 круглосуточно;
– Черновицкий ОТЦК и СП: (066) 033 80 61 круглосуточно.
ОК "Восток":
– Днепропетровский ОТЦК и СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30);
– Запорожский ОТЦК и СП: (066) 033 81 29 круглосуточно;
– Харьковский ОТЦК и СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00);
– Донецкий ОТЦК и СП: (066) 033 81 35 круглосуточно;
– Луганский ОТЦК и СП: (066) 033 81 69 круглосуточно.
Горячая линия КСО ВС Украины: 0 800 301 937.
Как сообщал OBOZ.UA, специалисты "Бесплатной юридической помощи" подчеркнули, что представители ТЦК, согласно закону, не имеют права задерживать личность, забирать личные вещи, препятствовать общению с родственниками, изымать авто. Тем более – использовать силу против людей.
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