Вправе ли представители ТЦК применить силу и изымать авто: разъяснение

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки по закону не имеют права задерживать человека, забирать личные вещи, препятствовать общению с родственниками, изымать авто. Тем более – применять силу против граждан.

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Об этом "АрмияInform" рассказали специалисты "Бесплатной юридической помощи". Сотрудники ТЦК и СП имеют право предложить военнообязанному пройти или проехать в военкомат, чтобы уточнить данные. Если человек отказывается, явно уклоняется от призыва, то они могут вызвать полицию.

Если в составе группы оповещения есть коп, он может проводить административное задержание и доставку гражданина в ТЦК и СП. Это регламентируется статьями 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях. У сотрудников полиции есть соответствующее право – но не у сотрудников военкомата.

Если военнообязанный отказывается предоставить свои документы (в частности военно-учетные) или пытается сбежать от представителей ТЦК и полиции, ему грозит административная или уголовная ответственность.

Если дело будет рассматриваться как нарушение законодательства о мобилизации, все может закончиться штрафом до 25,5 тыс. гривен.

Если речь идет об уголовной ответственности из-за уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, то возможно от 3 до 5 лет лишения свободы.

В случае, когда военнообязанный отказывается получать повестку, сотрудник ТЦК и СП должен составить акт отказа с подписями не менее двух членов группы оповещения. Документ после этого регистрируют в центре комплектования.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В "Резерве+" 18 июня появится QR-код, который станет абсолютно равноценным электронным военно-учетным документом.

– Возможность рассылки повесток через указанное приложение пока не рассматривается. Разоблачение наиболее распространенных мифов о "Резерве+" можно найти в материале по ссылке.

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