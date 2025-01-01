'Куда спешишь, оккупант?': в СБУ показали, как уничтожают вражескую логистику. Видео

Воины Службы безопасности Украины наносят эффективные удары по вражеской логистике. С помощью FPV-дронов они минусуют российскую технику, в том числе и подвозящую оккупантам на передовые позиции боеприпасы и подкрепление.

Видео дня

Только за прошедшую неделю было поражено 174 единицы военного транспорта захватчиков. Видео "демилитаризации" появилось в Telegram-канале Службы.

"Куда спешишь, оккупант? Оно того не стоит", – философски отмечают спецназовцы, догоняя с помощью FPV очередной вражеский грузовик, на бешеной скорости мчащийся по грунтовым дорогам в Украине.

Именно так, громко и с "огоньком", поздравляют оккупантов бойцы СБУ на протяжении всей полномасштабной войны, в том числе и в предновогоднюю неделю.

"За прошедшую неделю бойцы ЦСО "А" СБУ ударными дронами поразили 174 единицы военного транспорта россиян. А без подвоза боеприпасов и подкрепления наступательные возможности врага существенно уменьшаются", – констатировали в СБУ.

Продолжается эта работа и после прихода нового, 2025 года.

"Если хочешь так же ювелирно "списывать" технику оккупантов – присылай свою анкету по ссылке. Научим и обеспечим всем необходимым, чтобы эффективно защищать Родину!" – добавили в СБУ.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал, что за 2024 год бойцы Службы поразили десятки военных объектов в тылу России. Это аэродромы, арсеналы оружия и нефтебазы. Этим наши защитники принудили российскую армию держать свои резервы подальше от линии фронта.

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