Кулеба о военной помощи Украине: в 2023-м получим то, что не могли получить в 2022-м

В 2023 году западные партнеры продолжат оказывать военную помощь Украине, противостоящей агрессивному вторжению Российской Федерации. В этом году украинское войско получит новые виды современного вооружения, получение которых по разным причинам было невозможно в 2022 году.

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Об этом в ходе брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он посоветовал украинцам следить за новостями, посвященными западной помощи.

По словам Кулебы, в этом году Украина получит от союзников всю необходимую военную помощь, которую не получила в 2022 году. Он заверил, что украинские дипломаты плодотворно над этим работают.

"Сегодня даже дети просят принести им под елку "Леопарда", мы понимаем, что дети думают не только об игрушечных "Леопардах". Мы все не только об этом думаем, но и очень много работаем. Я говорил в прошлом году, что в 2023-м мы получим то, что не могли получить по разным причинам в 2022-м. Я могу лишь подтвердить слова, что так и будет. Всему свое время, ждите новостей", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее министр иностранных дел объяснил нюансы военной помощи Украине. По его словам, Украина в переговорах о военной помощи ориентируется на критические нужды армии и средства, которые будут необходимы к условному "завтра" для борьбы с оккупантами.

В то же время некоторые виды вооружений, о которых часто говорят в публичном пространстве и которых пока наша армия не получила - на самом деле в данный момент просто несколько менее приоритетными, если исходить из реальных потребностей фронта, убеждает Кулеба.